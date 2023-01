방탄소년단 진, '가장 잘생긴 한국 셀럽' 1위 비주얼 8관왕

방탄소년단(BTS) 진이 '가장 잘생긴 한국 셀럽' 1위에 오르며 비주얼킹의 독보적인 아우라를 뽐냈다.진은 해외 투표 사이트 '더 탑 페이모스'(Thetopfamous)를 통해 지난 12월 31일까지 진행된 '2022년 가장 잘생긴 한국 셀럽' 투표서 총 9만 2754표의 높은 득표로 1위를 차지했다.진은 웃을때는 ‘해사함의 정석’ 무표정은 ‘냉미남의 정석’을 보여주며 고급진 화려한 비주얼로 팬들의 마음을 사로잡고 있다.지난해 12월 육군 현역으로 입대한 후 공개된 사진에서도 진은 고된 훈련에도 믿을 수 없을만큼 잘생긴 조각 같은 민낯으로 보는 이들의 감탄을 자아냈다.세계 최고 미남(Most Handsome Man in the World) 1위 등 각종 비주얼킹 타이틀의 주인공인 진은 네덜란드 비주얼 아티스트팀 슬루이 페인팅(Sluis Painting) 선정 '세계에서 가장 완벽한 남자 얼굴' 1위, KAZAN 아트스쿨 선정 'Naturally Art Face 1위', 뷰티 웹사이트 '안드레이 뷰티 스튜디오' 선정 '세상에서 제일 잘생긴 남자', 체코 인형 장인들이 뽑은 '세계에서 가장 조각 같은 얼굴' 1위, 아일랜드의 연구소에서 뽑은 '고대 그리스 조각상과 얼굴 비율이 일치하는 미의 남신' 등 세계의 각 전문가들이 선정한 '미의 남신' 타이틀 또한 가지고 있다.특히 이 타이틀들에는 시술이나 수술 등을 하지 않은 태어난 그대로의 얼굴일 것이라는 자격 조건이 있어 진이 전 세계적인 자연 미남의 대명사임을 증명했다.국내외 성형외과 전문의들로부터 '황금비율과 일치하는 완벽한 얼굴', '너무 완벽한 미모의 소유자' 등 최고의 얼굴로 뽑히는 진은 지난해 독일 '스턴마이스터'(Sternmeister)로부터 '21세기 최고 미남'으로 선정되며 압도적인 아름다움의 상징으로 통하고 있음을 실감케했다.진은 2021년에도 진은 지난 해에도 '포브스(Forbes) 선정 비주얼킹 1위'를 비롯, '비주얼 투표 7관왕'을 달성하는 대기록을 세웠으며 2022년에는 The Best Poll'(더 베스트 폴)의 '2021년 가장 잘생긴 K팝 남성 아이돌 1위', K팝 투표 웹사이트 'KPOP VOTE'(K팝 보트)의 '비주얼 킹 오브 K팝' 투표 1위, 디시인사이드 '남자 아이돌 통틀어 진정한 비주얼 센터 1위', '샤이닝 어워즈'의 '2022 비주얼킹 오브 K팝', '가장 잘생긴 92년생 K팝 아이돌', '가장 잘생긴 K팝 아이돌', '샤이닝 어워즈'의 '가장 잘생긴 한국 아티스트' 투표에서 우승하며 한 해에만 비주얼 투표 8관왕에 오르며 '미의 남신'으로서의 명성을 자랑했다.진은 외모뿐만 아니라 음악적 역량까지 인정받으며 다양한 매체에서 극찬을 받고 있다. 솔로 싱글 앨범 '디 애스트로넛(The Astronaut)' 발매와 동시에 시작한 개인활동에서 다양한 매력으로 대중들의 마음을 사로잡으며 미국, 일본, 헝가리 등 전 세계 주요 음반 시장에서 기록들을 자체 갱신, 월드클래스 솔로 아티스트의 저력을 보여주고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr