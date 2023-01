방탄소년단 정국, '필리핀 K팝 어워즈'서 2022년 올해의 남자 아티스트 수상

방탄소년단(BTS) 정국이 '필리핀 K팝 어워즈'(Philippine KPOP Awards)에서 '2022년 올해의 남자 아티스트'를 수상했다.지난 12월 30일(현지 시간) 필리핀 파세이 시티의 SMX 컨벤션 센터에서 제 11회 필리핀 K팝 컨벤션 행사가 개최됐다.2009년을 시작해 올해로 11회를 맞이하는 필리핀 내 최대 규모 K팝 팬 축제인 본 행사에서는 2022년을 빛낸 스타들을 수상하는 '필리핀 K팝 어워즈'(KPOP Awards) 시상식을 비롯해 'K팝 상품 부스', 'K팝 코스프레', 'K팝 댄스 배틀', 'K팝 아이돌 닮은꼴 콘테스트' 등 다채로운 무대들이 이어져 열기를 더했다.특히 '필리핀 K팝 어워즈' 시상식에서 방탄소년단 정국은 '2022년 올해의 남자 아티스트'(Male Artist of the Year 2022)를 수상하는 영광을 안으며 글로벌 대세 아이콘의 파워를 재입증했다.정국과 함께 후보에 오른 K팝 남자 아티스트에는 B.I(비아이), 방탄소년단 진, 임영웅, 싸이, ZICO(지코)가 있었다.'2022년 올해의 베스트 컬래버 부문'에는 'That That'으로 방탄소년단 슈가와 싸이가 수상했다.현지에는 막강한 화력을 자랑하는 정국의 필리핀 팬 베이스가 열렬히 활동하고 있는 것으로 알려져있다.정국의 필리핀 팬 베이스 'Golden Alliance PH'는 지난해 9월 1일 정국의 생일을 맞이해 필리핀 도시 안티폴로(Antipolo) 빌라 삼파귀타 리조트 외부 벽면에 가로 60미터 세로 2.5미터에 달하는 한국 아티스트 최장 길이의 파노라마 아트 벽화를 생일 선물의 일환으로 조성해 뜨거운 화제를 모았다.9월 1일에는 필리핀 마닐라에 위치한 루네타 공원(이하 리잘 공원)에서 정국의 생일 분수 쇼가 진행되기도 했다.또 'Golden Alliance PH'는 다양한 기부, 나눔 활동에 앞장서며 정국의 선한 영향력을 전파해 왔고 필리핀의 마닐라 동물원에 남아있는 유일한 코끼리 '말리'에게 식량과 장비를 기부한 후 "K팝 아이돌 방탄소년단 전정국 필리핀 팬클럽 '골든 얼라이언스 PH'가 마닐라 동물원 코끼리 말리를 위해 식량과 장비를 기부 해주신 것에 감사드립니다" 라는 현지 시장 이스코 모레노(Isko Moreno, 45)의 감사 메시지를 전달 받기도 했다.이와 함께 지난 9월 필리핀의 유명 버라이어티쇼 '잇츠 쇼타임'(It's Showtime)에서는 출연 연예인, 방청객 그리고 방송 관계자 등이 정국의 '포 유스'(For Youth) 댄스 챌린지를 펼치며 당일 방송이 마치 '정국 특집편' 처럼 채워지기도 했고, 인기 여배우 샤이라 디아즈(Shaira Diaz), 비앙카 우말리(Bianca Umali), 미키 퀸토스(Mikee Quintos), 리자 소베라노(Liza Soberano) 등이 정국에 대한 열혈 팬심을 드러내기도 해 현지 팬들부터 유명 셀럽들에게도 뜨거운 인기를 나타내고 있다.최근 정국은 미국 저명한 음악 매체 롤링스톤(Rolling Stone)이 선정한 '역사상 가장 위대한 가수 200인'에 포함됐고, 미국 매체 스태커(STACKER)가 선정한 전세계 1997년생을 대표하는 '가장 유명한 뮤지션'으로 이름을 떨쳤다.더불어 정국은 미국 뉴욕에 본사를 둔 IT 전문 매체 매셔블(Mashable) 인도가 선정한 '2022 최고의 K-팝 아이돌' 1위를 비롯해 미국 라디오 '채널 R 라디오'(Channel R Radio)가 선정한 '2022년 베스트 뉴 아티스트'(Best New Artist 2022) 부문 1위, 미국 디지털 음악 매체 지니어스(Genius)의 '지니어스 코리아' 가 선정한 '2022년 톱 남자 솔로 가수'(Top Male Soloists 2022) 1위, 미국에서 두 번째로 큰 라디오 회사 오다시(Audacy)가 선정한 '올해의 아티스트 오브 더 서머'(Artist of the Summer) 1위, 소셜미디어 서비스인 '텀블러'(Tumblr)의 'K-팝 스타' 1위에 '5년 연속'으로 오르는 등 2022년 눈부신 다관왕 릴레이로 솔로 아티스트의 성공적인 행보를 보여줬다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr