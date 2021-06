가수 제시가 헉 소리 나는 볼륨감 넘치는 몸매를 또 한번 자랑했다.제시는 20일 자신의 SNS를 통해 "만약 내가 기다려야 한다면 넌 이미 늦었거든(If I have to wait.. you’re already too late.)"이란 의미 심장한 말과 함께 여러장의 사진을 게제했다.사진 속 제시는 수천만원대 명춤 시계를 매칭해 고급감을 더했다. 하지만, 시계보다 눈길을 끄는 것은 레깅스와 매치한 회색 크롭 가디건. 제시는 가디건의 단추가 터질 것 같은볼륨감을 선보이며 몸매 끝판왕으로서의 면모를 다시금 보여줬다.한편 제시는 SBS 모비딕 웹 예능 '제시의 쇼!터뷰'를 진행 중이며 오는 25일 첫 방송되는 tvN '식스센스2'에 출연한다.사진=제시 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr