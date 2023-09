아이브, 10월 트리플 타이틀곡으로 컴백

아이브(IVE : 안유진.가을.레이.장원영.리즈.이서)가 오는 10월 트리플 타이틀곡으로 컴백한다.지난 3일 아이브는 공식 SNS 채널에 '아이브 첫 번째 미니앨범 '아이 해브 마인'(IVE THE 1st EP 'I'VE MINE')이라는 문구와 함께 3장의 커밍순 포스터를 공개했다.컴백 소식을 알리며 공개된 3장의 커밍순 포스터는 트리플 타이틀의 콘셉트를 보여주듯 포스터마다 다채로운 개성을 담아내 신보에 대한 기대감을 높였다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 아이브는 첫 번째 미니 앨범 정식 발매 전 트리플 타이틀곡의 음원과 뮤직비디오를 순차적으로 공개한다. 먼저 '이더 웨이(Either way)'를 9월 25일(월)에 공개한 뒤, 이어 10월 6일(금) '오프 더 레코드(Off the Record)'를 선공개한다. 이후 10월 13일(금) 마지막 타이틀곡 '배디(BADDIE)'공개와 함께 본격적인 신보 활동을 시작한다.아이브는 매 앨범 특정 이미지나 정형화된 공식에 구애받지 않고 다양한 장르에 도전하며 가사로 ‘나르시시즘(자기애)’ 발전적인 스토리텔링을 이어왔고, 그 결과 아이브는 신드롬적 인기를 구가하며 '5연타 메가 히트'에 성공했다.독보적인 콘셉트로 '4세대 대표 그룹'이라는 평가를 받고 있는 아이브는 '이더 웨이', '오프 더 레코드', '배디' 3곡의 타이틀곡이 담긴 이번 신보를 통해 한층 더 업그레이드된 음악적 성장을 증명하고, 또 한 번 아이브만의 무한한 매력을 선보이며 글로벌 음악 팬들의 귀를 사로잡을 전망이다.데뷔곡 '일레븐(ELEVEN / 13관왕)'을 시작으로 '러브 다이브(LOVE DIVE / 10관왕)', '애프터 라이크(After LIKE /14관왕)'까지 연이은 히트를 기록한 아이브는 지난해 '러브 다이브'로 각종 주요 음원 사이트 집계 '2022년 연간 써클차트'에서 글로벌K-pop, 디지털, 스트리밍 차트 1위를 달성하며 3관왕의 주인공이 되는 유의미한 성과를 거뒀다. 더불어 틱톡(TikTok) 플랫폼 내 최다 사용 음원 기록, 각종 시상식에서의 신인상과 본상 그리고 대상을 동시에 휩쓸었고, 올해 4월 발매한 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브(I’ve IVE)'로도 초동 110만 장 이상의 판매고를 기록해 2연속 밀리언셀러에 등극했다. 뿐만 아니라 더블 타이틀곡 '키치(Kitsch)'와 '아이엠(I AM)'으로 국내 주요 음원 사이트 '퍼펙트 올킬'을 기록, 음악 방송 11관왕('키치' 2관왕, '아이엠' 9관왕)을 차지하며 '아이브 열풍'을 불러일으켰다.한편, 첫 번째 미니 앨범 '아이해브 마인'으로 컴백하는 아이브는 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 티징 콘텐츠를 오픈하며 컴백에 대한 열기를 끌어올릴 계획이며, 오는 10월 7일과 8일 양일간 서울 잠실실내체육관에서 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE')를 개최한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr