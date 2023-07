권진아, 데뷔 첫 팬 콘서트 'Love Me' 성황리 마무리

싱어송라이터 권진아가 데뷔 첫 팬 콘서트를 성황리에 마쳤다.권진아는 지난 29일~30일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 2023 권진아 팬 콘서트 'Love Me'를 열고 팬들과 만났다. 데뷔 첫 팬 콘서트인 만큼, 권진아는 팬들을 향한 깊은 사랑을 담아 다채로운 이벤트와 코너를 선보였다.이날 권진아는 지난 단독 콘서트 'The Flag'의 마지막 곡이었던 'Butterfly'로 1부 오프닝 무대를 열었다. 이어 팬들에게 받은 Q&A를 비롯해 오늘의 베스트 드레서를 선정하는 등 다양한 코너를 진행했다.2부에서는 콘서트를 방불케 하는 권진아는 라이브 무대도 펼쳐졌다. 권진아는 미발매 곡 '널 만나려고'를 시작으로 '스물', '뭔가 잘못됐어' 등 짙은 감성의 무대로 여운을 선사했다. 그리고 권진아는 내달 10일 발매를 앞둔 신곡 'Love Me Love Me'의 무대 최초 공개를 통해 특별한 팬사랑을 전했다.권진아의 새로운 매력을 볼 수 있는 댄스 무대도 펼쳐졌다. 권진아는 자신의 댄스 대표곡 'Pink!', 'KNOCK' 퍼포먼스에 이어, 르세라핌의 '이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내' 댄스 커버 무대로 현장을 뜨겁게 달궜다. 뜨거운 호응 속에서 권진아는 '여행가', '흘러가자' 등 몰입도 높은 라이브 무대와 함께 팬들과의 포토 타임까지 가지며 종합선물 세트 같은 공연을 완성했다.팬 콘서트를 마친 권진아는 "여러분이 제 삶의 원동력이다. 이번 공연은 여러분께 받은 사랑과 응원에 보답하고자 준비했다. 언제나 애정 보내주셔서 진심으로 감사드리고, 앞으로도 나아갈 여정에 여러분께서 함께해 주셨으면 좋겠다. 다음에는 전국에 계신 모든 팬분을 만나 뵙기 위해, 전국투어를 해보고 싶다. 빠른 시일 내 추진해 볼테니 기대해 주시길 바란다"라고 소감을 전했다.한편, 권진아는 내달 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 DS 'Love Me Love Me'를 발매한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr