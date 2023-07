제로베이스원 / 사진제공=웨이크원

ZEROBASEONE(제로베이스원)이 데뷔 후 첫 음악방송 1위에 올랐다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 박건욱, 김규빈, 한유진)은 지난 18일 방송된 SBS M, SBS FiL ‘더쇼’에서 1위 트로피를 거머쥐었다. 지난 10일 데뷔 이후 단 9일 만에 이룬 쾌거다.정상에 오른 제로베이스원은 “이렇게 아홉 멤버를 건강하게 낳아주신 가족에게 감사하고, 아홉 멤버들이 이 곳에 설 수 있도록 항상 응원해준 제로즈 분들께 다시 한번 진심으로 감사드린다”라는 소감으로 제로즈에 대한 각별한 사랑을 전했다.이어 “‘In Bloom’으로 1위 받아서 너무 행복하다. 감사하다”라는 수상 소감과 함께 기쁨의 눈물을 흘렸다. 아홉 멤버는 푸른 장미를 들고 장미향 가득한 앙코르 무대를 꾸며 팬들의 뜨거운 환호를 이끌어 냈다.이날 제로베이스원은 데뷔 앨범 ‘YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)’의 타이틀곡 ‘In Bloom (인 블룸)’과 수록곡 ‘New Kidz on the Block (뉴 키즈 온 더 블록)’ 무대를 선보였다.제로베이스원은 ‘YOUTH IN THE SHADE’로 발매 첫 일주일 동안 총 182만 2,028장의 판매량을 기록, 데뷔 앨범 최초로 ‘밀리언 셀러’에 오른 최초의 K-POP 그룹이 됐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr