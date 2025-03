사진=IST엔터테인먼트 제공

가수 정은지와 서인국이 13년 만에 달콤한 러브송으로 다시 뭉친다.소속사 측은 1일 자정 공식 SNS 채널 등지를 통해 정은지와 서인국의 리메이크 곡 '커플(Couple)'의 커밍순 이미지를 깜짝 공개, 오는 16일 신곡 발표를 공식화했다.공개된 폴라로이드 사진 속 니트와 청바지로 커플룩을 맞춰 입은 그들은 소파에 나란히 앉아 미소를 짓고 있다. 지난 27일 정은지와 서인국은 개인 SNS를 통해 둘의 프로젝트를 연상케 하는 의미심장한 사진을 올려 폭발적인 반응을 모았던 가운데, 이것이 신곡 발매 소식으로 밝혀지며 팬들의 기대감이 증폭되고 있다.앞서 정은지와 서인국은 지난 2012년 인기리에 방영된 tvN 드라마 '응답하라 1997'에서 메인 커플 윤윤제 성시원의 청춘 로맨스를 현실감 넘치게 연기해 시청자들의 뜨거운 사랑을 받았다. 특히, 두 사람이 OST로 발매한 리메이크 곡 '올 포 유(All For You)'는 공개 직후 각종 국내 음원 차트 1위 올킬, 나아가 미국 빌보드 K-POP 차트 HOT100 1위까지 점령하며 명실상부 남녀 컬래버레이션 음원 최고 인기곡으로 당시 뜨거운 인기를 실감케 한 바 있다.배우와 가수 다방면에서 전방위 활약하고 있는 정은지와 서인국이 '응칠' 이후 13년 만에 신곡 '커플'로 재회를 예고한 바, 두 사람의 새로운 만남이 어떤 감동을 선사할지 팬들의 이목이 집중된다.한편, 정은지는 데뷔 15년 차 K팝 레전드 걸그룹 에이핑크로 단독 콘서트 '핑크 뉴 이어(PINK NEW YEAR)' 아시아 투어를 이어가고 있으며, 오는 4월 방영하는 KBS2 드라마 '24시 헬스클럽'에서 '무근(筋)본 헬린이' 회원 '이미란' 역으로 분할 것을 예고하는 등 가수와 배우를 오가는 만능 활약을 펼치고 있다.서인국은 지난해 싱글 앨범 '서인국(SEO IN GUK)'을 발매하고 국내외를 오가는 팬미팅 투어로 글로벌 팬들과 소통했으며, 최근에는 넷플릭스 새 시리즈 '월간남친'에서 웹툰 PD ‘박경남’ 역 캐스팅을 확정하는 등 음악과 연기를 넘나드는 다재다능한 아티스트로 활약 중이다.정은지와 서인국이 13년 만에 합을 맞춘 디지털 싱글 '커플(Couple)'은 오는 16일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr