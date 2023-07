[사진 = 빅플래닛메이드엔터 제공]

가수 렌이 9월 서울에서 팬들과 다시 만난다.렌은 오는 9월 16일 서울 서대문구 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 2023 REN FAN CONCERT 'Ren'dezvous' in SEOUL(2023 렌 팬 콘서트 '랑데부' 인 서울)을 개최한다.'Ren'dezvous' 팬 콘서트는 8월 13일 일본 도쿄 ZEPP SHINJUKU에 이어 9월 서울에서 펼쳐진다. 렌은 지난해 11월 성료한 팬콘 'THE DAY AFTER'(더 데이 애프터) 이후 10개월여 만에 단독 공연이다.2023 REN FAN CONCERT 'Ren'dezvous' in SEOUL은 9월 16일 오후 2시와 6시 총 2회차로 진행되며, 이달 24일 오후 6시 팬클럽 선예매, 27일 오후 6시 일반 예매가 각각 인터파크 티켓에서 단독 오픈된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr