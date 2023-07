오드아이써클 진솔. / 사진=텐아시아DB

오드아이써클이 신곡에 더 성장하겠다는 의미를 담았다고 밝혔다.12일 서울 광장동 예스24라이브홀에서 오드아이써클의 새 미니앨범 '버전 업(Version Up)' 쇼케이스가 열렸다.앨범 타이틀곡 '에어 포스 원'에 대해 진솔은 “대통령 전용 비행기인 에어포스원을 떠올려서 하늘 높이 멀리 날아가자, 올라가자는 의미를 담고 있다”고 설명했다. 작사에 참여한 김립은 “감사하게도 대표님이 참여하게 기회를 줬다. 좋은 기회로 참여하게 됐다”며 “오드아이써클 멤버 셋의 심정을 표현했다. ‘올라가자’, ‘간절하다’”고 전했다. 이어 안무 포인트에 대해 “(안무에도 그 간절함이) 담겨있다”고 설명했다.최리는 포인트 안무를 직접 선보이기도 했다. 그는 “따라따다 안무, 창문닦기 안무 등 여러 이름 후보가 있었는데 팬들이 지어주면 좋겠다”며 “한손으로 허리를 감싸고 반대 손을 쭉쭉 뻗어준다”고 설명했다.오드아이써클은 이달의 소녀 유닛으로, 2017년 첫 미니앨범 '믹스앤매치(Mix&Match)'를 선보였다. 이번 '버전 업'은 오드아이써클이 새 소속사 모드하우스에 둥지를 튼 이후 새롭게 선보이는 앨범이다.'버전 업'에는 타이틀곡 '에어 포스 원(AIR FORCE ONE)'을 비롯해 '기다렸어?', '주 느 세 콰(Je Ne Sais Quoi)', '루시드(Lucid)', '러브 미 라이크(Love Me Like)', '마이 시크릿 플레이리스트(My Secret Playlist)'까지 여섯 트랙이 담겼다. 타이틀곡 '에어 포스 원'은 저지 클럽 장르의 넘버로, 오드아이써클의 새로운 스타일과 소녀들의 건강한 발걸음을 표현한 곡이다.'버전 업'은 12일 오후 6시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr