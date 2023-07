김슬옹. / 사진제공=AW엔터테인먼트

싱어송라이터이자 드러머 김슬옹이 7월 컴백한다.6일 소속사 AW엔터테인먼트는 "싱어송라이터 김슬옹이 7월 13일 새 EP 'SOMETHING JUST LIKE ME'를 발매한다. 현재 앨범 막바지 준비 중인 김슬옹은 신보를 통해 한층 넓어진 음악 스펙트럼을 보여줄 예정이다"라고 밝혔다.김슬옹은 지난해 9월 발매한 싱글 'TORNADO' 이후 약 10개월 만에 신보를 발표한다. 이번 새 EP 'SOMETHING JUST LIKE ME'은 뮤지션 김슬옹이 나다움을 찾기 위해 고민하는 여정을 그린 곡으로, 김슬옹의 깊은 내면과 함께 그만의 '아이덴티티'를 고스란히 느낄 수 있을 것으로 기대가 모아진다.작업마다 경계 없이 다양하고 도전적인 실험적 음악을 시도를 해온 김슬옹. 이번 신보 역시 높은 완성도는 물론, '올라운더 아티스트'다운 음악적 역량을 한 껏 드러낼 예정이다.김슬옹은 그룹 톡식과 리카드, 그리고 데이비드 오와의 앨범, 시네마 활동까지 꾸준히 음악 활동을 이어오며 작곡, 작사, 편곡, 연주, 노래, 프로그래밍, 프로듀싱 등 올라운더 아티스트로서 역량을 증명했다. 자신의 앨범 '414', 'BETTER KNOW', 'TORNADO'를 통해 각기 다른 매력을 선보였다.김슬옹의 신보 'SOMETHING JUST LIKE ME'는 13일 12시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr