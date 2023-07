미래소년, 오는 19일 새 앨범 'Boys will be Boys'로 컴백

'4세대의 미래' 미래소년(MIRAE)이 가요계 'JUMP!' 슛을 날린다.미래소년(이준혁, 리안, 유도현, 카엘, 손동표, 박시영, 장유빈)은 지난 4일 공식 SNS에 미니 5집 'Boys will be Boys'(보이즈 윌 비 보이즈)의 트랙리스트 이미지를 게재했다. 공개된 트랙리스트에 따르면, 신보에는 타이틀곡 'JUMP!'를 포함해 'GIRL', 'So Different', 'NOW & FOREVER', 'Learn To Fly', 'Drop The Bass'까지 총 6곡이 수록됐다.타이틀곡 'JUMP!'는 통통 튀는 리듬으로 미래소년의 풋풋한 소년미를 극대화한 곡이다. 일곱 켤레의 운동화가 등장하는 트랙리스트를 통해 알 수 있듯, 미래소년만의 스포티한 매력을 더해 유니크한 '코스믹 청량' 콘셉트를 전개할 계획이다.'Boys will be Boys'는 전작인 미니 4집 'Ourturn'(아워턴)을 잇는 '소년' 시리즈의 연장선이다. 미래소년은 'Ourturn'을 통해 독특한 시간 여행 서사를 그려냈다면, 이번 앨범으로는 소년 본연의 모습에 집중한다. 특히, 신보에는 오랜 기간 K팝 씬을 이끌어 온 스타 프로듀서 키겐을 비롯해 최근까지 미래소년과 호흡을 맞춰온 국내외 유수의 작가진이 합세해 완성도를 높였다.한편, 미래소년은 오는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 5집 'Boys Will Be Boys'를 발매한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr