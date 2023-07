온앤오프, 알비더블유(RBW) 첫 패밀리 콘서트 'Over the Rainbow' 마지막 라인업 합류

알비더블유(RBW)의 첫 패밀리 콘서트 'RBW 2023 SUMMER FESTIVAL Over the Rainbow'(이하 'Over the Rainbow')에 온앤오프가 합류했다.RBW는 오는 16일 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 첫 패밀리 콘서트 'Over the Rainbow'를 개최하는 가운데, 오늘(1일) 온앤오프가 마지막 라인업에 이름을 올렸다.2017년 데뷔한 온앤오프는 탄탄한 세계관과 퍼포먼스로 상승세를 이어가며 '대세 보이 그룹' 반열에 올랐다. 최근 군 복무 중이었던 모든 멤버가 전역 후 완전체 활동 재개 소식을 알렸다.'Over the Rainbow'는 RBW가 여는 첫 대규모 패밀리 콘서트다. RBW의 마마무+(솔라, 문별), 브로맨스, 원어스, 원위, 퍼플키스를 포함해 DSP미디어 미래소년, WM엔터테인먼트 B1A4, 오마이걸, 온앤오프, 이채연 등 소속 아티스트들이 총출동해 무지개 빛깔처럼 다채로운 퍼포먼스를 선보인다. 'Over the Rainbow'는 지난달 19일 티켓 예매 시작과 동시에 전석 매진을 기록한 바 있다.한편, RBW의 첫 패밀리 콘서트 'Over the Rainbow'는 오는 16일 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 개최된 뒤, 내달 19~20일 양일간 일본 도쿄 가든 시어터(TOKYO GARDEN THEATER)에서 이어진다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr