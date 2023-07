엑소, 선공개곡 'Hear Me Out' 글로벌 차트 1위…성공적 컴백 예열

엑소(EXO, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 정규 7집 두 번째 선공개곡 ‘Hear Me Out’(히어 미 아웃)으로 글로벌 음악 차트 1위를 기록했다.지난 6월 30일 공개된 엑소 신곡 ‘Hear Me Out’은 아이튠즈 톱 송 차트에서 브라질, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 싱가포르, 태국, 칠레, 필리핀, 인도네시아, 베트남, 콜롬비아, 엘살바도르, 페루, 라오스, 인도, 카자흐스탄, 니카라과, 오만, 튀르키예(터키), 베네수엘라, 아르헨티나, 벨라루스, 말레이시아, 파나마, 포르투갈, 스리랑카, 보츠와나, 루마니아, 에콰도르, 그리스, 나이지리아, 파라과이, 피지, 폴란드, 코스타리카, 도미니카공화국, 아르메니아 등 전 세계 37개 지역 1위에 올랐다.더불어 이번 신곡은 월드와이드 아이튠즈 송 차트 1위는 물론, 중국 QQ뮤직과 쿠거우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위도 차지하며 엑소의 변함없는 인기를 다시 한번 입증했다.신곡 ‘Hear Me Out’은 사랑을 시작하기 전 망설이고 있는 상대에게 꾸밈없이 솔직한 마음을 전하는 가사와 달콤한 보컬이 인상적인 곡으로, 음원과 함께 공개된 뮤직비디오 역시 멤버들의 칠(Chill)하고 내추럴한 매력을 한껏 느낄 수 있어 화제를 모으고 있다.특히 엑소는 6월 12일 발표한 첫 번째 선공개곡 ‘Let Me In’(렛 미 인)에 이어, 이번 신곡 ‘Hear Me Out’ 또한 음악 팬들의 폭발적인 반응을 얻으며 성공적인 컴백 예열을 마친 바, 이들이 선보일 새 앨범에도 관심이 집중되고 있다.한편, 엑소 정규 7집 ‘EXIST’(엑지스트)는 다채로운 분위기의 총 9곡이 수록되어 있으며, 7월 10일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr