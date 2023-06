'2년 연속 대규모 단독 투어 매진' 니쥬, 7월 19일 두 번째 정규 'COCONUT' 정식 발매

JYP엔터테인먼트 소속 걸그룹 NiziU(니쥬)가 상큼 발랄 청량한 매력을 터뜨린 정규 2집 타이틀곡 'COCONUT'(코코넛)을 선공개했다.NiziU는 오는 7월 19일 두 번째 일본 정규 앨범 'COCONUT' 발매에 앞서 6월 29일 0시 동명의 타이틀곡 음원과 뮤직비디오를 미리 선보이고 열기를 높였다.신곡 'COCONUT'은 새소리, 남미풍 타악기와 같이 여름 낙원을 연상케 하는 사운드와 기타, 색소폰, 드럼 등 다양한 악기 연주가 조화를 이룬 곡이다. 리드미컬한 멜로디 위 '아무것도 없는 무인도라도 너와 함께하면 어디든 즐거운 마법의 낙원이 된다. 둘이서 코코넛을 마시며 여름을 즐기자!'라는 상쾌한 메시지를 실었다. 특히 'COCO'(코코)는 일본어로 '여기'라는 뜻으로 '보고 싶은 사람을 만날 수 있는 지금 '여기', 최고의 장소에서 '코코넛'을 마시며 여름을 즐기고 싶다'는 재치 넘치고 사랑스러운 노랫말이 돋보인다.타이틀곡 뮤비는 보기만 해도 시원해지는 아홉 멤버의 청량 에너지가 시선을 사로잡는다. 코코넛 낙원을 무대로 무지개 컬러, 파스텔 톤 등 오색찬란 색감의 여름 스타일링을 소화했고 코코넛을 마시는 듯한 '코코넛 포즈' 포인트 안무와 고난도 퍼포먼스를 펼치며 쾌감을 선사한다.NiziU가 2021년 11월 정규 1집 'U'(유) 이후 약 1년 8개월 만에 발매하는 정규 앨범 'COCONUT'은 동명 타이틀곡을 비롯해 'LOOK AT ME'(룩 앳 미), 'PRISM'(프리즘), 'All right'(올 라잇), "Raindrops'(레인드롭스), 'Love & Like'(러브 앤드 라이크)까지 총 6곡의 신곡과 2022년 4월 발매한 디지털 싱글 'ASOBO'(아소보), 7월 발매한 싱글 3집 타이틀곡 'CLAP CLAP'(클랩 클랩)과 수록곡 'Short Trip'(쇼트 트립), 2023년 3월 정식 발매와 더불어 영화 '극장판 도라에몽' 주제곡으로 삽입된 'Paradise'(파라다이스)까지 총 10곡이 수록된다.NiziU는 타이틀곡 선공개에 이어 오는 7월 일본 7개 도시 총 15회 전 공연 매진을 달성한 두 번째 단독 투어 'NiziU Live with U 2023 "COCO! nut Fes."'(니쥬 라이브 위드 유 2023 '코코넛 페스')를 개최한다. 지난해 전개한 데뷔 첫 단독 투어 'NiziU Live with U 2022 'Light it Up''('라이트 잇 업')과 첫 돔 콘서트 'NiziU Live with U 2022 'Burn it Up''('번 잇 업')에 이어 2년 연속 단독 투어 티켓을 솔드아웃 시킨 팬들의 열렬한 성원에 화답하고 팬심을 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다.막강한 관객 동원력으로 '니쥬 파워'를 뽐내고 있는 이들은 7월 1일~2일 일본 사가현 사가 아레나 공연을 시작으로 7월 5일~6일과 8일~9일 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관, 7월 19일~20일 오사카 오사카성 홀, 8월 9일~10일 히로시마현 히로시마 그린 아레나, 8월 19일~20일 아이치현 포트 멧세 나고야 신제1전시장, 8월 23일 미야기현 미야기·세키스이 하임 슈퍼 아레나, 9월 2일~3일 홋카이도 홋카이 키타에루 팬들과 만나 한여름밤 즐거운 추억을 쌓는다.한편 NiziU의 두 번째 정규 앨범 'COCONUT'은 7월 19일 정식 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr