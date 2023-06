하이파이유니콘 /사진제공=FNC엔터테인먼트

'더 아이돌 밴드' 우승팀 하이파이유니콘이 데뷔 직후 일본 아이튠즈 앨범 차트에서 1위를 차지했다.26일 디지털 싱글 'Over the Rainbow'로 데뷔한 하이파이유니콘은 일본 아이튠즈 POP앨범 차트와 KPOP앨범 차트에서 1위를 차지했다. 이어 전체 앨범 차트 4위에 올라 신인답지 않은 모습을 보였다.하이파이유니콘은 올해 초 방송된 글로벌 아이돌 밴드 서바이벌 프로그램 ‘더 아이돌 밴드’에서 우승한 5인조 아이돌 밴드다. 엄태민(보컬, 기타), 후쿠시마 슈토(보컬), 김현율(기타), 손기윤(베이스), 허민(드럼) 등 한국과 일본인 멤버로 이뤄졌다. 하이파이유니콘에는 퀄리티 높은 음악을 전달해 한 시대의 유니콘이 되겠다는 마음이 담겨있다.'Over the Rainbow'는 비가 내린 뒤에 예쁜 무지개가 나타나듯 어려움 앞에 행복이 기다릴 거라는 희망을 노래한 곡이다. '더 아이돌 밴드'에서 하이파이유니콘의 프로듀서로 출연한 씨엔블루 정용화가 작사, 작곡했다.하이파이유니콘은 데뷔곡 'Over the Rainbow'로 한국과 일본에 오가며 활동을 진행할 예정이다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr