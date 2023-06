유키스, 5년 6개월 만에 컴백

수현 "'신인의 패기' 보여줄 것"

AJ "금융권 회사 다니다가 앨범 작업 합류"

데뷔 15주년을 맞은 유키스(UKISS)의 멤버들은 컴백의 설렘과 완전체가 되지 못한 아쉬움을 동시에 밝혔다.28일 서울 청담동 일지아트홀에서 유키스 미니앨범 'PLAY LIST' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 유키스의 멤버 수현, 훈, 기섭, 알렉산더, AJ(시윤), 일라이가 참석했다.5년 6개월 만에 컴백한 유키스는 떨리는 마음을 드러냈다. 수현은 "긴장된다. 15년 동안 유키스로 활동하면서 쇼케이스가 2번째다. 꿈만 같은 느낌이다. 항상 유키스 활동을 갈망하고 멤버들과 함께 하고 싶다고 생각했다. 멤버들도 같은 마음이라고 생각한다. 15주년 '플레이리스트'로 돌아온 만큼 신인의 마음과 패기로 좋은 모습을 많이 보여주고 싶다"고 소감을 밝혔다.AJ는 "인생의 숙제였던 대학교를 졸업했다. 싱어송라이터로 활동하다가 금융권 회사에서도 일했다. 멤버들에게 연락이 와서 15주년 프로젝트에 합류하게 됐다"고 설명했다.훈은 "그동안 많이 바쁘게 살아왔다. 전 회사와 계약이 종료되고 현 회사와 계약이 되면서 시작된 것 같다. 회사가 끝나면서 포기해야 하나 생각을 했지만 수현과 기섭이 손을 내밀어줘서 다시 하게 됐다. 뜻깊게 하고 싶다는 말을 회사에서 잘 들어줬다. 오랜만에 춤을 추다보니 10kg를 감량했다. 날렵한 모습으로 춤을 추도록 노력했다"고 말했다.활동하면서 기억에 남는 순간에 관해 묻자 알렉산더는 "15주년 프로젝트로 다 같이 모인 순간이 기억에 남는다. '싸우겠지'라는 마음을 먹고 갔는데 좋았다"고 답했다. AJ는 "문 열고 3초간 정적이었다"며 웃었다. 훈은 "15년 동안 활동을 해온 멤버들과 팬과 함께 한 순간들이 기억에 남는다. 유키스를 지키고 싶은 의지가 있었기 때문에 다시 뭉쳐서 15주년 프로젝트를 할 수 있었다"라고 애정을 드러냈다.오랜만에 만나 활동하는 만큼 걱정도 많았다고. 기섭은 "그동안 앨범명과 곡의 타이틀 제목이 모두 강했다. 유키스를 생각하면 '썸머킹'이라는 말을 듣고 싶다. 여름을 생각하면 유키스 노래를 떠올리고 들었으면 좋겠다"고 목표를 밝혔다.유키스는 10인조로 데뷔했지만 이번 미니앨범 'PLAY LIST'는 6인 체제로 활동한다. 수현은 "프로젝트를 위한 다른 멤버들도 만났다. 시간과 현실적인 부분에서 함께 하지 못한 멤버들도 많다. 언젠가는 잘 돼서 함께 하지 못한 멤버들과 완전체로 활동해보고 싶다"라며 설렘과 아쉬움을 동시에 드러냈다.수현은 "모든 멤버들을 만났었다. 이야기를 나눴을 때, 반응이 긍정적이었다. 나머지 멤버들도 같이 하고 싶은 마음을 밝혔었다. 유키스의 동호는 개인사정이 생겨서 함께 하지 못했고, 케빈은 미국에서 활발하게 활동하고 있다. 준은 영화와 드라마 활동을 하고 있다. 다른 멤버 기범은 연락이 닿지 않았다. '보고 싶다'고 말하고 싶다"고 말하며 웃음을 터뜨렸다.미니앨범 'PLAY LIST'을 소개하며 수현은 "'유키스가 돌아왔구나'라고 대중들이 생각할 수 있을 것 같다. 90년대 하우스 팝 장르를 트렌디하게 해석했다. 누구나 편하게 들을 수 있는 곡이라고 생각한다. 앨범명의 키워드에 잘 맞는 곡인 것 같다. 고민이나 걱정을 잠깐 잊고 어딘가 떠나자는 느낌의 노래다. 여름휴가 시즌에 맞춰 편하게 들을 수 있는 곡이다"고 곡을 설명했다. 이어 훈은 "이번에 참여한 멤버 6명에 의미를 담아 6곡을 준비했다. 모든 리스너가 음악을 들으면서 만족할 수 있었으면 좋겠다"고 부연했다.유키스의 '만만하니'는 숨듣명으로 많은 대중이 찾아 듣고 있는 상황. 이번 앨범의 타이틀곡 '갈래!'의 중독 포인트를 묻자 수현은 "'갈래!'는 누구나 쉽게 따라 부를 수 있다. 안무의 경우도 포인트가 많다"고 설명했다. 알렉산더는 "'만만하니'에 비해서 '갈래!'는 듣기 편한 곡이다. 회사의 상사에게도 '집에 갈래!'라는 간접적인 말을 할 수 있다"라고 말해 웃음을 터뜨렸다.수록곡 'Dear. Mom'(디어 맘)을 작곡한 기섭은 "자식을 위해서 사는 엄마에게 선물을 하고 싶었다. 평소에 하지 못했던 말을 가사에 담았다. 유키스의 영원한 팬인 6명의 멤버의 어머니에게 드리는 곡이다"고 자신의 자작곡에 관해 설명했다.2세대 대표 아이돌 유키스에 앞으로 어떤 마음으로 임할 것이냐고 묻자 훈은 "산전수전을 다 겪은 상태다. 그것을 토대로 무대에서 경험을 모두 쏟아부을 수 있을 것 같다"고 밝혔다. 같은 시기에 활동했던 인피니트도 컴백을 앞두고 있는 상황. AJ는 "영광이다. 대결 구도보다는 그 시절을 풍미했던 동료들로 봐주시면 좋겠다"고 언급했다.타이틀곡 '갈래!(The Wonderful Escape)'는 레트로하면서도 중독적인 하우스 팝 사운드의 곡이다. 지친 현대인들에게 이 순간만이라도 모든 것을 잊고 함께 떠나자는 위로의 메시지를 담았다.유키스의 신보에는 모든 것을 잊고 춤추자는 'Party Tonight'(파티 투나잇)을 시작으로 펑키하면서도 그루브한 리듬으로 유키스의 발전된 음악적 색채를 보여주는 'My Favorite'(마이 페이보릿), 시티팝 스타일의 음악 속에 응원의 노랫말을 녹여낸 '괜찮아 (The Way You Are)', 부모님을 향한 감사한 마음을 담은 기섭의 자작곡 'Dear. Mom'(디어 맘), 팬클럽 '키스미'를 향한 애틋한 팬송 '기억해줘 (Memories)'까지 다양한 장르의 곡들이 수록됐다.미니앨범 'PLAY LIST'는 28일 오후 6시에 발매됐다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr