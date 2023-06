가수 김성규. / 사진제공=더블에이치티엔이

김성규가 '점프'의 가사를 인피니트 활동 휴식기와 인피니트를 기다려준 사람들에 대해 생각하며 썼다고 밝혔다.28일 서울 역삼동의 한 카페에서 김성규의 미니 5집 '2023 에스에스 컬렉션(2023 S/S Collection)' 발매 기념 기자간담회가 열렸다.'2023 에스에스 컬렉션'은 김성규가 지난해 11월 발매한 솔로 데뷔 10주년 기념 스페셜 싱글 '디어 마이 팬(Dear my fan)' 이후 약 7개월 만에 선보이는 새 앨범이다.타이틀곡 '스몰 토크'(Small Talk)는 귀에 꽂히는 중독적인 리듬과 멜로디, 경쾌한 밴드 사운드가 돋보이는 곡이다. 세상을 향한 아이스 브레이킹을 시도하는 김성규의 음악적 메시지와 듣는 이가 처한 상황에 따라 다양하게 해석될 수 있는 감각적인 가사가 담겼다.이외에 '인트로 : 타임 랩스(Intro : Time Lapse)', '잇 윌 비(It Will Be)', '점프(Jump)', '고 어게인(Go Again)', '섬타임즈(Sometimes)', 그리고 타이틀곡 '스몰 토크'의 인스트루멘탈(반주) 트랙까지 다채로운 곡들이 수록됐다.김성규는 전작들에 이어 수록곡 '점프'의 작사에 직접 참여했다. '점프'는 김성규가 인피니트와 인스피릿(공식 팬클럽명)을 생각하면서 쓴 곡으로, 인피니트 리더로서 진솔한 마음이 담겼다.'점프'에 대해 김성규는 “제목은 발랄할 것 같은데 잔잔한 노래다. 제가 이 곡을 작사했다”고 소개했다. 이어 “이 곡은 제가 그간 인피니트 활동을 쉬면서 느꼈던 감정, 인피니트를 기다리는 사람들의 감정들, 그 2가지를 생각하며 가사를 썼다”며 “인피니트의 감정도 들어있고 그동안 인피니트를 기다려준 분들의 감정도 조금 들어있다”고 설명했다.'2023 에스에스 컬렉션'은 28일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr