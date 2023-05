스트레이 키즈, '★★★★★' 수록곡 'DLC' 음원 일부 첫 공개

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 새 앨범 수록곡 'DLC'(디엘시) 음원 일부를 첫 공개했다.스트레이 키즈는 6월 2일 세 번째 정규 앨범 '★★★★★ (5-STAR)'(파이브스타)로 컴백한다.JYP엔터테인먼트는 5월 8일 0시 공식 SNS 채널에 'Stray Kids <★★★★★ (5-STAR)> UNVEIL : TRACK 1 "DLC"'(스트레이 키즈 <파이브스타> 언베일 : 트랙 1 "디엘시")를 게재하고 전 세계 팬들의 이목을 끌었다.영상 속 스트레이 키즈는 각자 고요한 단잠에 빠져 있다 멤버 아이엔이 노래를 흥얼거리자 분위기가 반전되고, 여덟 멤버들은 마음껏 춤을 추며 적막한 공간을 자유로운 흥과 열기로 가득 채운다. 새 앨범 6번 트랙 'DLC'는 반복되는 훅, 코러스에 자리한 강렬한 브라스, 뭄바톤 리듬이 인상적인 곡으로 "We're only going to dance like crazy"라는 가사처럼 '아무 걱정 없이 미치도록 춤 춰보자'는 내용을 담았다. 멤버 창빈이 곡 작업에 참여해 음악적 개성과 에너지를 표출한다.'UNVEIL : TRACK'은 앨범 발매에 앞서 수록곡 중 일부를 소개하는 스트레이 키즈의 시그니처 티징 콘텐츠. 매 앨범 직접 만든 음악으로 리스너와 특별한 음악적 관계성을 형성한 '자체 프로듀싱 그룹'의 특급 자부심이 돋보인다. 제목부터 강렬한 임팩트를 예고하며 심혈을 기울여 완성한 별점 5점 만점의 신보에 관심이 집중된다.정규 3집에는 타이틀곡 '특'을 포함해 '위인전', 'ITEM'(아이템), 'Super Bowl'(슈퍼볼), 'TOPLINE (Feat. Tiger JK)'(탑라인), 'DLC', '죽어보자', '충돌', 'FNF'(에프엔에프), 'Youtiful'(유티풀), 'THE SOUND (Korean Ver.)'(더 사운드 (한국어 버전)), 'Time Out'(타임 아웃)까지 총 12트랙이 수록됐다. 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한은 이번에도 직접 타이틀곡을 완성했고 신보 곳곳에 정체성을 담았다. '2022 마마 어워즈'(2022 MAMA AWARDS)에서 쓰리라차와의 컬래버레이션 무대로 인연을 맺은 힙합 거물 타이거 JK, 멤버 필릭스를 비롯해 베르사최(VERSACHOI), 밀리언보이(Millionboy), 트리피 (Trippy), 준이(JUN2) 등 유수의 작가진이 힘을 합쳐 '특이하고도 별난' 역대급 앨범을 탄생시켰다.스트레이 키즈는 2022년 3월과 10월 발매한 미니 앨범 'ODDINARY'(오디너리)와 'MAXIDENT'(맥시던트)로 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 2연속 1위라는 진기록을 세웠다. 지난해 4월 서울에서 시작해 전 세계 18개 지역 42회 규모로 펼쳐진 두 번째 월드투어는 서울 KSPO DOME, 일본 오사카 교세라돔 입성에 이어 K팝 남성 그룹 사상 두 번째 북미 스타디움 공연 성사 및 매진을 달성하며 올해 4월 성공적 피날레를 맺었다. 글로벌 활약으로 대세 그룹 위상을 공고히 한 이들은 스키즈만의 음악과 줏대를 품은 새 정규 앨범으로 돌아온다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr