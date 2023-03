사진=SM엔터테인먼트 제공

레드벨벳(Red Velvet, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 오는 4월 네 번째 단독 콘서트를 개최한다.레드벨벳 네 번째 단독 콘서트 ‘Red Velvet 4th Concert : R to V’(레드벨벳 4th 콘서트 : 알 투 브이)는 4월 1일과 2일 양일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 화려하게 펼쳐질 예정이어서 뜨거운 반응이 기대된다.특히 이번 공연은 레드벨벳이 2019년 11월 세 번째 단독 콘서트 ‘La Rouge’(라 루즈) 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 국내 콘서트로, 팬들이 오래 기다려온 공연인 만큼 레드벨벳의 매력적인 음악과 퍼포먼스를 가득 담은 다채로운 무대를 만날 수 있을 전망이다.또한 이번 공연의 티켓 예매는 인터넷 예매 사이트 예스24에서 진행되며, 3월 7일 오후 8시에는 팬클럽 선예매가, 9일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈된다.더불어 직접 현장을 찾지 못하는 전 세계 팬들을 위해 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE를 통해 공연 실황이 동시 생중계되며, 온라인 공연 진행일 및 관람권 예매 등 자세한 사항은 추후 레드벨벳 공식 SNS와 Beyond LIVE 채널 등에서 확인할 수 있다.한편, 레드벨벳은 4월 국내 단독 콘서트 개최에 이어 6월(현지시간) 스페인에서 열리는 세계 최대 음악 축제 ‘프리마베라 사운드 2023’(Primavera Sound 2023)에 유일한 K팝 그룹으로 참석하는 등 올해도 활발한 활동을 펼칠 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr