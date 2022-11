사진제공=RBW

사진제공=2022 MAMA AWARDS

그룹 카라(KARA)가 신곡 'WHEN I MOVE'로 국내 음원 차트 정상을 차지했다.카라가 지난 29일 발표한 스페셜 앨범 'MOVE AGAIN'의 타이틀곡 'WHEN I MOVE'가 발매 직후 국내 주요 음원 사이트인 벅스 실시간 차트 1위에 이름을 올렸다.타이틀곡뿐만 아니라 'Happy Hour', 'Shout It Out', 'Oxygen' 등 앨범에 수록된 모든 곡이 상위권에 안착했다. 'WHEN I MOVE'는 30일 오전 9시 기준 지니 실시간 차트 21위, 멜론 TOP100 49위를 기록했다.특히 '2022 MAMA AWARDS'에서 'WHEN I MOVE' 무대를 최초 공개한 카라에 대한 반응이 뜨겁다. '무대 위 멋진 카라의 모습을 다시 한번 보여 주겠다'는 다섯 멤버의 바람처럼, 이들은 파워풀하면서도 화려한 퍼포먼스로 국내외 K팝 팬들을 사로잡았다. 카라의 무대 영상은 각종 온라인 커뮤니티와 SNS 등에 활발히 공유되며 화제성을 입증했고, '#KARA' 키워드가 전 세계 트위터 실시간 트렌드 2위에 올랐다.'MOVE AGAIN'은 데뷔 15주년을 맞은 카라가 변함없는 사랑과 응원을 보내 준 팬들을 위해 준비한 완전체 앨범이다. 오랜만에 팬들 앞에 서는 만큼 멤버들이 곡 작업과 앨범 프로듀싱 등 앨범 작업 전반에 주도적으로 참여해 카라만의 색깔이 묻어난다. 타이틀곡 'WHEN I MOVE'는 밀레니얼 스타일의 편곡이 매력적으로, 강렬한 리듬에 카라의 파워풀한 보컬이 더해져 높은 중독성을 안긴다.한편, 카라는 오는 12월 2일 KBS2 '뮤직뱅크', 3일 MBC '쇼! 음악중심', 4일 SBS '인기가요'에 잇달아 출연해 신곡 'WHEN I MOVE' 컴백 무대를 갖는다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr