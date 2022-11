방탄소년단 진 /사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 진이 솔로 활동으로도 글로벌 음악 시장에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.6일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이가 발표한 최신 차트(11월 3일 자)에서 진의 첫 솔로 싱글 'The Astronaut'는 1790만여 회 스트리밍 기록으로 '위클리 톱 송 글로벌' 차트 32위에 올랐다.'The Astronaut'는 다른 차트들에서도 호성적을 거뒀다. 'The Astronaut’는 4일(현지시각) 공개된 영국 오피셜 차트 '오피셜 싱글 차트 톱 100'에 61위로 진입했고, '오피셜 싱글 세일즈 차트 톱 100'과 '오피셜 싱글 다운로드 차트 톱 100'에서 각각 2위, '오피셜 싱글 차트 업데이트 톱 100'에서는 34위를 차지했다.또한 국내 음반 판매량 집계 사이트 한터 차트에 따르면 'The Astronaut'는 발매 첫 주(10월 28일~11월 3일)에 총 77만 126장의 판매량을 기록했다. 앞서 이 음반은 써클 주간 앨범 차트(이틀간 판매량 집계)와 한터 주간 앨범 차트(사흘간 판매량 집계)에서 나란히 정상에 올랐다.'The Astronaut'의 발매와 함께 진의 이전 솔로곡들도 뜨거운 반응을 얻고 있다. 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 5일 자)에서 진의 '슈퍼참치', 'Abyss', '이 밤'이 '월드 디지털 송 세일즈' 차트 1~3위를 차지했다. 이 차트 12위에는 tvN '지리산' OST 'Yours'가 이름을 올렸다. '디지털 송 세일즈' 차트에서는 '슈퍼참치'가 19위, 'Abyss'가 39위, '이 밤'이 42위에 랭크됐다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr