'보아 심사 논란'에도 꿋꿋한 '스맨파', 11월 전국 투어 나선다

회를 거듭할수록 연일 화제를 모으며 전국을 또 한번 댄스 열풍으로 몰아 넣고 있는 Mnet '스트릿 맨 파이터' 주역들이 전국 투어 콘서트를 통해 팬들과 직접 만난다.전국 투어 콘서트 '스트릿 맨 파이터 [ON THE STAGE]'에는 '스트릿 맨 파이터'에서 뛰어난 실력과 개성 만점 캐릭터로 사랑 받고 있는 뱅크투브라더스, 어때, 엠비셔스, 원밀리언, 위댐보이즈, 저스트절크, 프라임킹즈, YGX가 함께한다.'스트릿 맨 파이터 [ON THE STAGE]'는 오는 11월 5일(토)과 6일(일) 양일간 서울 KSPO DOME에서 시작해 강릉, 대전, 대구, 광주, 창원, 부산, 인천, 수원까지 전국 9개 지역에서 개최된다. 크루들은 이번 콘서트를 통해 ‘스트릿 맨 파이터’에서 보여줬던 강렬한 퍼포먼스는 물론 자신들만의 스타일을 담아 새롭게 준비한 퍼포먼스까지 다채로운 무대를 선보일 예정이다.CJENM 관계자는 “이번 '스트릿 맨 파이터 [ON THE STAGE]'는 작년 ‘스트릿 우먼 파이터’에 이어 ‘스트릿 맨 파이터’까지 프로그램과 댄서들에게 많은 사랑을 보내주신 팬분들의 성원에 보답하기 위해 기획되었다”고 전했다. 이번 콘서트를 통해 대한민국을 넘어 전 세계적으로 실력을 인정 받고 있는 ‘스트릿 맨 파이터’ 크루들의 무대를 방송이 아닌 생동감 넘치는 무대로 직접 볼 수 있다는 점에서 팬들의 기대감이 더해지고 있다.한편, '스트릿 맨 파이터 [ON THE STAGE]'는 오는 10월 12일(수) 2시부터 서울, 강릉, 대전, 대구 공연의 티켓 예매가 순차적으로 시작되며, 10월 13일(목) 2시부터 광주, 부산, 창원, 인천, 수원 콘서트의 티켓 예매가 시작될 예정이다. 자세한 사항은 ‘스트릿 맨 파이터’ 공식 SNS에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr