Best K-Drama OST Artists Awards with TTA 예선 투표 종료

18일~31일까지 결선 투표 진행



엑소 백현 '나인가요', 미국·필리핀 글로벌 팬 투표 1위

시크릿 넘버 '사랑인가봐', 중국·인도네시아 글로벌 팬투표 1위

엑소 백현, 시크릿 넘버 /사진=텐아시아 DB, SM엔터테인먼트

엑소 백현이 부른 드라마 '홍천기' OST '나인가요'와 시크릿 넘버가 부른 '사내맞선' OST '사랑인가봐'가 2개국 예선 1위에 등극했다.지난달 27일 오픈한 Best K-Drama OST Artists Awards with TTA는 5월 3일부터 16일까지 예선 투표를 진행했다.Best K-Drama OST Artists Awards with TTA는 투표와 동시에 우크라이나 전쟁 난민 피해 구호를 위한 유엔난민기구 기부도 함께 진행하는 뜻깊은 특별 회차 시상식.20일 예선 투표 결과에 따르면 백현의 '나인가요'는 한국, 미국, 일본, 중국, 인도네시아, 필리핀 등 글로벌 팬 투표 21만 5057표를 얻었다. 미국과 필리핀 예선 1위를 차지, 2개국 예선 1위에 이름을 올렸다.눈에 띄는 점은 백현이 가장 많은 득표율을 받았다는 것. 이어 방탄소년단 뷔가 11만 5419표를 얻었다. 방탄소년단 진 9만 8269표, 마마무 휘인 7만 7270표, 세븐틴 도겸 7만 6601표 순이었다.시크릿 넘버는 글로벌 팬 투표 7만 1948표를 받았다. 그중 인도네시아, 중국에서 가장 많은 득표율을 보였다. 이에 인도네시아, 중국 예선 1위를 차지, 2개국 예선 1위에 랭크됐다.예선 투표 끝난 현재 18일부터 오는 31일까지 국가별 최고의 K-Drama OST 아티스트 결선 투표를 진행한다. 현재 투표 3일 차를 맞은 가운데, 오후 2시 30분 기준 백현의 '나인가요'가 5만 3044표로 1위를 달리고 있다.방탄소년단 진의 'Yours'가 4만 4301표, 세븐틴 도겸의 'Go!'가 1만 7991표, 강다니엘의 'Hush Hush'가 1만 4761표, 시크릿 넘버 '사랑인가봐'가 1만 3799표를 받아 그 뒤를 이었다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr