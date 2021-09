마마무 (사진=RBW)

'믿듬맘무' 마마무가 데뷔 후 지난 7년의 시간을 총망라한 베스트 앨범을 발표한다.마마무는 오늘(15일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO : THE BEST'를 전 세계 동시 공개한다.타이틀곡 '하늘 땅 바다만큼'은 리드미컬한 베이스 라인에 경쾌한 사운드가 돋보이는 댄스 팝 장르의 곡으로, 하늘 땅 바다만큼 팬들을 좋아하는 마음을 노랫말에 담았다. 순수한 그 마음이 나의 새로운 면까지 발견하게 해주는 에너지가 귀엽고 동화 같은 곡이다.RBW 사단의 히트메이커 코스믹 사운드와 코스믹걸이 작곡에 참여했고, 김도훈과 코스믹 사운드가 가사를 썼다. 멤버 문별도 작사진에 이름을 올리며 마마무 표 청량송을 완성했다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 7년간 같은 길을 걸어 온 멤버들의 유쾌한 케미스트리가 담겨 있다. 호캉스를 만끽하는 모습을 통해 함께일 때 제일 즐거운 마마무의 모습이 훈훈함을 더한다.특히, 하이틴 드라마를 보는 듯한 색감과 감각적인 장면 연출 등으로 청량한 분위기를 이끌 예정이다.이외에도 새 앨범에는 전작 'WAW'의 히든 트랙 '분명 우린 그땐 좋았었어'가 수록된다. 마마무의 무구하고 소중했던 일상에 대한 그리움과 미래의 안녕을 노래한 곡으로, 마마무의 자전적인 이야기가 담겼다. 기타 리프 사이사이에 펼쳐지는 유려한 스트링 라인이 리스너들로 하여금 애틋한 추억을 떠올리게 한다.베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO : THE BEST'는 마마무의 정체성이 짙게 녹아있는 앨범으로, 앨범 타이틀 또한 그룹 인사말에서 착안해 만들어졌다. 데뷔곡을 비롯해 처음 1위 트로피를 안겨 준 노래 등 마마무의 찬란히 빛나던 순간을 총 23개 트랙에 함축적으로 담아 냈다.아울러, 신보는 데뷔 7주년을 자축하는 동시에 새로운 출발점에 선 마마무를 대중에게 다시 소개하는 앨범이기도 하다. 오케스트라, 록, 트래디셔널 버전 등 역대 히트곡들을 더욱 생동감 넘치는 편곡으로 재구성하여 듣는 즐거움을 선사할 예정이다.특히, 데뷔 직전 선보였던 타 아티스트와의 컬래버레이션 음원도 4인 버전으로 새롭게 녹음해 마마무만의 목소리로 앨범을 가득 채웠다. 풍성한 트랙리스트 속에 멤버들의 깊어진 감성을 담아 내 '믿듣맘무'의 진가를 보여 줄 예정이다.한편 마마무는 오늘(15일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO : THE BEST'를 발표한다.차혜영 텐아시아 기자