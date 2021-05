그룹 여자친구 / 사진=텐아시아DB

사진제공=쏘스뮤직

파워 청순' '격정 아련' 콘셉트로 독보적인 존재감을 발산했던 걸그룹 여자친구가 약 7년 만에 해체한다.18일 텐아시아 취재 결과 여자친구(소원, 예린, 은하, 유주, 신비, 엄지)와 쏘스뮤직의 재계약이 불발되면서 각자의 길을 가기로 선택했다.쏘스뮤직은 이날 공식입장은 통해 "여자친구와의 전속 계약이 오는 5월 22일 종료된다"며 "여자친구와 당사는 오랜 고민과 심도 있는 논의 끝에 각자의 길에서 더 나은 모습을 보여 드리기로 뜻을 모았다"고 전했다.여자친구는 지난 6년 동안 다양한 콘셉트와 퍼포먼스, 음악으로 걸그룹의 새로운 세대를 열며 K팝 팬들에게 많은 사랑을 받았다.여자친구는 2015년 'Season of Glass'로 데뷔해 '오늘부터 우리는' '시간을 달려서' '너 그리고 나' '핑거팁(FINGERTIP)' '열대야' '마고(MAGO)' 등 히트곡을 남겼다.여자친구는 파워 청순, 격정 아련 콘셉트로 독보적인 존재감을 뽐냈다. 특히 향수를 불러일으키는 특유의 사운드와 청순한 비주얼과 대비되는 격정적이고 파워풀한 퍼포먼스로 '갓자친구'라는 수식어를 얻으며 많은 사랑을 받았다.2019년 빅히트 레이블 합류 후 여자친구의 색채는 더욱 강렬해졌다. '회:래버린스(回:LABYRINTH)' '회:송 오브 더 사이렌(回:Song of the Sirens)' '회:발푸르기스의 밤(回:Walpurgis Night)' 등 회(回) 시리즈를 통해 변화를 시도했다.여자친구의 '회' 시리즈는 소녀가 성장하면서 수많은 선택의 기로에 서게 되고, 자신의 선택으로 세상과 갈등하며, 격한 돌풍에 맞서는 시기에 대한 이야기. 여자친구는 나의 관점으로 온전한 나를 바라볼 수 있게 된 '나'의 노래로 솔직당당한 매력을 뽐내기도 했다.쏘스뮤직은 "짧지 않은 시간동안 쏘스뮤직과 함께해준 여자친구에게 진심으로 감사의 인사를 전한다"면서 "그간 여자친구를 사랑해 주신 버디(BUDDY)를 비롯한 모든 팬분들께 깊은 감사의 말씀드리며, 다양한 분야에서 활발한 활동을 시작할 멤버들에게 변함없는 사랑과 응원을 보내주시기를 부탁드린다. 쏘스뮤직도 더 나은 내일을 향해 새 걸음을 내딛는 멤버들을 항상 응원하겠다"고 알렸다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr