사진=MC스나이퍼 인스타그램

힙합 가수 MC스나이퍼가 컴백을 예고했다.MC스나이퍼는 지난 4일 자신의 인스타그램에 "이번 연대기 음반은 1집, 2집, 3집 총 3장의 앨범 안에 재편곡과 작곡을 진행했다. 많은 관심 부탁드린다"라는 글과 함께 트랙리스트를 공개했다.그가 공개한 트랙리스트는 'BK LOVE', '기생일기(with 유월)', '뉴욕스타일', 'So Sniper', '솔아솔아 푸르른 솔아', 'Could Be Luv', '나의무덤', 'Baby don’t cry', 'Gloomy Sunday(with 나은정)', '신의시(feat : BK)', 'Puregal(feat : 소낙별)', 'Seoul Station', '대화', 'BK LOVE(feat : 하진)' 등 14개의 트랙으로 구성돼 있다.특히 MC스나이퍼는 대표곡 'BK LOVE'에 이혜리와의 피처링 참여 소식을 알려 많은 음악 팬들의 관심이 집중되고 있다. 힙합계의 '음유시인'으로 통하는 MC스나이퍼와 애절한 발라드곡으로 사랑받아 온 다비치 이혜리가 만나 어떤 시너지를 냈을지 기대를 모은다.MC스나이퍼의 연대기 음반은 오는 11일 오후 6시 공개된다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr