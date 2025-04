그룹 싸이커스/사진제공=KQ

그룹 싸이커스/사진제공=KQ

그룹 싸이커스가 두 번째 월드투어를 앞두고 완전체 무대를 향한 기대감을 표했다.싸이커스는 지난 3일 오후 4시 서울시 강남구에 위치한 일지아트홀에서 미니 5집 'HOUSE OF TRICKY : SPUR'(하우스 오브 트리키: 스퍼) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.싸이커스는 2023년 데뷔 5개월 만에 첫 월드투어를 치른 데에 대해 감사한 마음을 드러냈다. 민재는 "데뷔 초부터 해외 투어를 하게 돼서 기뻤다"며 "강렬한 에너지를 보여주고, 그걸 관객분들도 느낄 수 있게 하고 싶어서 노력했다"고 밝혔다. 그는 이어 "관객분들이 나 떼창을 해주신 덕분에 오히려 저희가 에너지를 얻게 됐다"며 "우리만의 에너지를 보여드릴 수 있어 꿈만 같았다"고 당시를 회상했다.또한, 이들은 오는 5월 개최될 두 번째 월드투어 '로드 투 XY : 엔터 더 게이트'를 앞두고 있다. 이에 대해 세은은 "민재가 말한 대로 지난 월드투어를 했을 때 너무 많은 에너지를 받았다"며 "이번엔 완전체로 좋은 모습 보여드릴 수 있다고 생각하니 기쁘다"고 말했다. 이어 예찬은 "곧 두 번째 월드투어도 앞두고 있다. 서울에서 처음으로 투어 무대를 갖는 게 우리에겐 무척 의미가 크다. 이번 두 번째 월드투어도 멋지게 해보겠다"며 각오를 다졌다.싸이커스의 미니 5집 'HOUSE OF TRICKY : SPUR'에는 타이틀곡 'BREATHE'(브리드)를 포함해 총 5개 트랙이 수록돼있다. 싸이커스는 이번 앨범에 '지루한 일상을 깨고 나아가면 분명히 길이 있다'는 메시지를 담았다. 타이틀곡 'BREATHE'에서 이들은 가혹한 환경 속에서도 아무렇지 않은 듯 앞으로 나아가겠단 의지를 노래하고 있다.한편, 싸이커스의 미니 5집 'HOUSE OF TRICKY : SPUR'는 4일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr