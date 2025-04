사진=텐아시아 사진DB

유니스, 에스파, 아이브, 김세정, (여자)아이들, 아이유, 블랙핑크, 뉴진스, 베이비몬스터, 트와이스가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 3월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.3월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 그룹 유니스가 K팝 걸 브랜드 부문 1위를 차지했다. 유니스는 지난해 첫 번째 미니앨범 'WE UNIS(위 유니스)'와 싱글 1집 'CURIOUS(큐리어스)'를 발매했다. 지난 6일 소속사 F&F엔터테인먼트는 유니스의 내달 컴백 확정 소식을 전했다. 현재 유니스는 상반기 아시아 투어를 계획 중인 것으로 알려졌다.2위에는 에스파가 이름을 올렸다. 에스파는 지난해 6월 서울을 시작으로 일본, 싱가포르, 홍콩, 대만, 인도네시아, 호주, 마카오, 태국 등에서 월드투어를 펼쳐왔다. 이들은 지난 29일(현지시간) 미국 LA 유튜브 시어터에서 열린 '빌보드 위민 인 뮤직 2025'에서 '올해의 그룹(Group of the Year)' 상을 수상하기도 했다.3위는 아이브다. 아이브는 최근 인천공항 홍보대사 교체 대상에 에스파와 함께 언급됐다. 또한 이들은 2023년 10월부터 시작된 첫 월드투어 '쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)'를 통해 19개국 37회 공연으로 총 42만 관객을 동원했다. 지난 28일 멤버 레이가 MBN·채널S 공동 제작 예능 '전현무계획2'에 출연하기도 했다.이어 김세정, (여자)아이들, 아이유, 블랙핑크, 뉴진스, 베이비몬스터, 트와이스 순이었다.유니스, 에스파, 아이브, 김세정, (여자)아이들, 아이유, 블랙핑크, 뉴진스, 베이비몬스터, 트와이스의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr