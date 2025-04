그룹 엑소 카이/사진제공=에스엠엔터테인먼트

그룹 엑소 카이가 내달 21일 네 번째 미니앨범 'Wait On Me'(웨이트 온 미)로 컴백한다.내달 21일 발매되는 카이 네 번째 미니앨범 'Wait On Me'는 동명의 타이틀 곡 'Wait On Me'를 포함한 총 7곡이 수록되어 있으며, 31일부터 각종 온오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 시작된다.이번 앨범은 카이가 2023년 3월 선보인 세 번째 미니앨범 'Rover'(로버) 이후 약 2년 만에 발표하는 것으로, 카이는 오랜만의 컴백에 앞서 앨범 수록곡 중 하나인 'Adult Swim'(어덜트 스윔)을 공개하고 전 세계 팬들에게 설레는 기다림의 순간을 안겨준다.신곡 'Adult Swim'은 심플하면서 에너지 있는 드럼 루프가 인상적인 업비트 팝 곡으로, 가사에는 깊게 빠져드는 사랑의 감정선을 수면 아래 겁 없이 함께 헤엄치는 두 사람의 모습에 빗대어 담았으며, 곡 전반에 나른하면서도 유쾌한 분위기가 흐른다.카이는 소집해제 이후 라이브 방송, 웹예능, 패션 화보로 '열일' 시동을 걸었으며, 내달 3일 Mnet '엠카운트다운'에서 펼치는 'Adult Swim' 무대 뿐만 아니라 다채로운 티저 콘텐츠, 웹사이트, 쇼케이스 등 '월드클래스 퍼포머'의 귀환을 알리고 모두가 같이 즐길 수 있는 멀티 프로모션도 진행해 컴백 기대감을 한층 높일 전망이다.한편, 카이는 컴백에 이어 '2025 KAI SOLO CONCERT TOUR 'KAION''(2025 카이 솔로 콘서트 투어 '카이온')을 전개하며, 5월 17~18일 서울 공연을 시작으로 쿠알라룸푸르, 마카오, 자카르타, 싱가포르, 타이베이, 마닐라, 방콕, 요코하마, 홍콩 등 아시아 10개 지역에서 공연을 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr