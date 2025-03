사진제공=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 팬콘서트가 극장에서도 생중계된다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오는 4월 18~20일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 팬콘서트 '2025 제로베이스원 팬콘 '블루 맨션'(2025 ZEROBASEONE FAN-CON 'BLUE MANSION', 이하 '블루 맨션')'을 개최한다.이 중 4월 19일 공연은 일본 전국 105개에 달하는 극장에서 생중계될 예정이어서 현지 내 제로베이스원의 신드롬급 인기를 다시금 실감케 했다. 더욱 많은 팬들이 장소에 구애받지 않고 공연을 즐길 수 있도록 생중계를 결정한 가운데, 현지 팬들을 위해 공연은 일본어로도 동시 번역된다.제로베이스원은 앞서 전 세계 14만 명의 관객을 동원한 첫 월드투어로 압도적인 글로벌 영향력을 과시한 바 있다. 서울 공연 실황 영화인 '제로베이스원 더 퍼스트 투어 '타임리스 월드' 인 시네마(ZEROBASEONE THE FIRST TOUR 'TIMELESS WORLD' IN CINEMAS)' 역시 아시아·북미·남미·유럽·오세아니아·아프리카 등 글로벌 전역을 통틀어 현재까지 51개 지역 상영이 확정됐다.제로베이스원은 오는 4월 18~20일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 팬콘서트 '블루 맨션'을 연다. 팬들이 그동안 보지 못한 미니 5집 '블루 파라다이스(BLUE PARADISE)'의 수록곡 무대를 처음 선보일 계획이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr