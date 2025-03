사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 제이홉이 올해 발표한 모든 곡을 영국 오피셜 차트에 진입시켰다.제이홉의 디지털 싱글 'MONA LISA'는 29일(이하 현지시간) 발표된 영국 오피셜 싱글 차트에 56위로 진입했다. 이로써 제이홉은 솔로곡 기준 해당 차트에 통산 일곱 번째 차트인했다.제이홉은 지난 2월 피처링에 참여한 'LV Bag (feat. j-hope of BTS & Pharrell Williams)'과 3월 발표한 디지털 싱글 'Sweet Dreams (feat. Miguel)'에 이어 'MONA LISA'까지 올해만 오피셜 싱글 차트에 3연속 진입했다. 이 외에도 'MONA LISA'는 '싱글 세일즈', '싱글 다운로드'에서 1위에 오르며 글로벌 인기를 입증했다.제이홉은 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 '위클리 톱 송 글로벌'(3월 21~27일 집계)에서도 존재감을 드러냈다. 'MONA LISA'는 27위로 등장했고 'Sweet Dreams (feat. Miguel)'는 전주 대비 24계단 상승한 60위에 안착했다.방탄소년단의 다른 멤버들도 주간 차트에서 강세를 보였다. 지민 솔로 2집 'MUSE' 타이틀곡 'Who'는 12위, 정국의 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)'은 28위, 진 솔로 앨범 'Happy' 타이틀곡 'Running Wild'는 100위, 뷔와 박효신의 듀엣곡 'Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)'는 142위로 모두 전주 대비 순위가 일제히 상승했다. '위클리 톱 앨범 글로벌'에서는 지민의 'MUSE'가 30위, 정국의 첫 솔로 앨범 'GOLDEN'이 56위, 진의 'Happy - :) (Remixes)'가 198위를 차지했다. 방탄소년단의 앤솔러지 앨범 'Proof'와 'LOVE YOURSELF 結 'Answer''는 각각 49위, 181위에 오르며 롱런을 이어갔다.RM은 지난해 발매한 솔로 2집 'Right Place, Wrong Person'의 타이틀곡 'LOST!' 뮤직비디오로 '2025 영국 애로우 어워드'(The British Arrows Awards)에서 뮤직비디오 부문 브론즈(Bronze)를 수상했다. 이는 약 50년의 역사를 자랑하는 영국 광고계의 권위 있는 시상식으로, 영상 매체 전반에서 창의성, 연출, 촬영, 제작 기술 등 본질적인 가치를 평가해 수상작을 선정한다.'LOST!' 뮤직비디오는 앞서 다수의 시상식에서 예술성과 완성도를 인정받았다. '2024 베를린 커머셜 어워드'(Berlin Commercial Awards)에서는 촬영 기술(Cinematography) 부문을 수상했고, '시슬로페 페스티벌'(CICLOPE Festival)에서는 연출(Direction)과 프로덕션 디자인(Production Design) 부문에서 골드, 촬영(Cinematography)과 컬러그레이딩(Color Grading) 부문에서 브론즈를 수상했다. 또한 'UK 뮤직비디오 어워드'(UKMVA)에서는 베스트 얼터너티브 비디오 인터내셔널, 베스트 프로덕션 디자인 부문에서 수상작으로 선정됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr