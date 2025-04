김수현이 Y.O.U BEAUTY의 모델이었을 당시 Y.O.U BEAUTY가 만든 홍보물.

Y.O.U BEAUTY 인스타그램 계정에 올라온 글. Y.O.U BEAUTY 인스타그램에서 갈무리

광고계의 배우 김수현에 대한 광고계의 '손절' 속도가 빨라지고 있다. 이번에는 글로벌 화장품 브랜드 ‘Y.O.U BEAUTY’가 김수현과의 브랜드 파트너십을 끝냈다.중국 상하이에 본사를 둔 글로벌 화장품 브랜드 Y.O.U BEAUTY가 지난 1일 공식 인스타그램 계정에 '김수현과의 파트너십에 대한 입장' 글을 올렸다. 이 글에서 Y.O.U BEAUTY는 "최근 사람들이 우려하는 점을 반영해 김수현과의 파트너십을 끝냈다"며 "김수현과 관련된 광고물을 빠르게 제거하는 중이며, 필요한 경우 가능한 모든 법적 조치를 취할 것"이라고 했다.Y.O.U BEAUTY는 중국 HEBE뷰티그룹이 만든 화장품 브랜드다. 김수현은 지난해 6월부터 이 브랜드의 모델로 활동해 왔다. 당시 Y.O.U BEAUTY는 "김수현의 긍정적이고 건강한 이미지가 브랜드가 추구하는 아름다움의 가치와 부합한다고 판단하여 그를 모델로 발탁했다"고 했다. 그러나 김수현이 최근 구설수에 휘말린 걸 감안해 파트너십을 종료했다.양병훈 기자 hun@tenasia.co.kr