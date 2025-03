사진=엠플리파이(MPLIFY)/텐아시아DB

사진=엠플리파이(MPLIFY) 제공

이이경이 버클리 음악대학 출신이라고 알려진 브로디의 새 싱글 뮤직비디오에 출연한다.브로디(Brody)는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 'Good Old Days (Feat. pH-1)'(굿 올드 데이즈)를 공개하며 컴백을 알렸다.'Good Old Days (Feat. pH-1)'는 알앤비 장르를 기반으로 잔잔하고 가벼운 멜로디와 베이스 리듬을 더해 감각적인 사운드로 완성한 곡이다. 무거운 현실 속에서도 자유롭고 행복했던 순간을 기억하며 다시 꿈꾸자는 긍정적인 메시지를 담아 따뜻한 위로를 전한다.곡은 뮤직비디오 출연부터 피처링까지 역대급 컬래버레이션으로 기대를 모은다. 앞서 콘셉트 포토와 뮤직비디오 티저를 통해 브로디와의 브로 케미를 선보인 배우 이이경이 뮤직비디오에 출연해 유쾌한 매력으로 완성도를 높인다.프로듀서로서 pH-1의 '인생영화 (Feat. 정지소)'에 참여했던 브로디와 pH-1이 다시 한번 호흡을 맞춘다. 트렌디하면서도 감각적인 음악 스타일을 가진 두 아티스트의 만남이 리스너들의 기대감을 한층 높이고 있다.브로디는 2월 싱글 'Why'(와이)로 이별 후의 후유증이 아닌 후련함을 표현한 쿨한 이별 감성을 전하며 데뷔했다.또 한 번 브로디만의 유니크한 음악 세계를 만나볼 수 있는 신곡 'Good Old Days (Feat. pH-1)'는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr