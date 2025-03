키키 이솔/ 사진=조준원 기자 wizard333@

스타쉽엔터테인먼트의 신인 걸그룹 키키가 SM엔터테인먼트의 하츠투하츠와 라이벌 구도에 입을 열었다.키키(KiiiKiii, 지유·이솔·수이·하음·키야)는 24일 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 데뷔 앨범이자 첫 번째 미니 앨범 'UNCUT GEM'(언컷 젬) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.키키와 하츠투하츠는 비슷한 시기 데뷔하며 자연스레 라이벌 구도를 형성했다. 이솔은 "라이벌 의식을 갖기보다는 같이 동시대에 활동할 수 있다는 데 영광을 느낀다"고 밝혔다. 이어 "좋은 동료로서 서로 긍정적인 자극을 주면서 활동할 수 있을 것"이라고 말했다.지난달 프리 데뷔곡으로 공개된 타이틀곡 'I DO ME'(아이 두 미)는 키키의 당찬 매력을 극대화한 노래다. 자신의 직감을 믿고 자신 있게 살겠다는 주체적인 소녀의 마음을 표현한 팝 댄스곡이다.그 외에도 자축의 의미를 담은 'DEBUT SONG'(데뷔 송), 808 베이스와 빈티지한 신디사이저 사운드로 위트있는 청춘의 매력을 담은 자기소개 'GROUNDWORK'(그라운드워크), 빈티지한 악기 사운드와 보컬 찹 샘플링이 어우러지는 'THERE THEY GO'(데어 데이 고), 힙합과 EDM의 경계를 허문 'BTG', 그리고 레트로한 무그 신스(Moog Synth)와 묵직한 베이스/킥(Bass/Kick)이 조화로운 '한 개뿐인 (ONE OFF)'까지 다채로운 곡이 담겼다.키키의 데뷔 앨범 '언컷 젬'은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr