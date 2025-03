엑스디너리 히어로즈, 록 밴드 아우라

엑스디너리 히어로즈 오드/ 사진 제공=JYP

엑스디너리 히어로즈 건일/ 사진 제공=JYP

엑스디너리 히어로즈 정수/ 사진 제공=JYP

엑스디너리 히어로즈 가온/ 사진 제공=JYP

엑스디너리 히어로즈 준한/ 사진 제공=JYP

엑스디너리 히어로즈 주연/ 사진 제공=JYP

엑스디너리 히어로즈/ 사진 제공=JYP

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

그룹 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 다양한 티저 콘텐츠로 컴백 열기를 높이고 있다.엑스디너리 히어로즈는 오는 24일 새 앨범 'Beautiful Mind'(뷰티풀 마인드)와 타이틀곡 'Beautiful Life'(뷰티풀 라이프)를 발매한다. 앞서 공식 SNS 채널에 컴백 포스터, 무드 필름, 트랙리스트, 인스트루멘털 라이브 샘플러, 개인 및 유닛 티저 콘텐츠를 오픈한데 이어 20일 오후 6시 멤버별 로우 필름 포스터와 21일 정오 그룹 티저 이미지를 공개했다.로우 필름 포스터 속 건일, 정수, 가온, 오드(O.de), 준한(Jun Han), 주연 여섯 멤버는 날 것의 매력을 담아 눈길을 끌었다. 멤버들은 각자의 사진 위에 그림을 그리고 메시지를 남기는 등 독특한 디자인을 완성했다. 그룹 티저 포토에서는 록밴드의 시크한 아우라와 펑키한 분위기를 번갈아 연출했다.'장르의 용광로' 엑스디너리 히어로즈의 새 미니 앨범에는 타이틀곡 'Beautiful Life'를 비롯해 'FIGHT ME'(파이트 미), 'more than i like'(모어 댄 아이 라이크), 'Diamond'(다이아몬드), 'Supernatural'(수퍼내추럴), 'George the Lobster'(조지 더 랍스타), 'BBB (Bitter But Better)'(비비비 (비터 벗 베터))까지 총 7트랙이 수록된다. 멤버 전원은 새 앨범 전곡 작업에 참여해 폭넓은 역량을 자랑한다.최근 엑스디너리 히어로즈는 올여름 개최되는 미국 대형 뮤직 페스티벌 '롤라팔루자 시카고' 라인업에 이름을 올렸다. 이들은 7월 31일부터 8월 3일까지(현지시간) 미국 일리노이주 시카고 그랜트 공원에서 개최되는 세계적인 뮤직 페스티벌 '롤라팔루자 시카고' 무대에 첫 출격해 강력한 록 에너지를 발산할 전망이다.엑스디너리 히어로즈의 미니 6집 'Beautiful Mind'와 타이틀곡 'Beautiful Life'는 오는 24일 오후 6시 정식 발매된다. 오는 5월 2일~5일에는 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 새 월드투어 'Xdinary Heroes