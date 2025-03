사진=텐아시아 DB

글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)이 방탄소년단 제이홉의 새로운 월드 투어 ‘HOPE ON THE STAGE’를 기념하는 멀티미디어 캠페인 #HOS_TOUR를 선보인다. 투어를 테마로 한 미션을 완수하면, 제이홉의 독점 영상, 사진 및 콘텐츠가 열린다. 투어 장소별 하이라이트 영상과 투어와 연계된 플레이리스트도 감상할 수 있다.틱톡은 글로벌 팬덤과 지속적으로 소통할 수 있는 대표적인 플랫폼으로서 아티스트가 자신의 월드 투어 기간 동안 음악과 콘서트와 관련된 내용을 널리 알릴 수 있도록 적극적으로 아티스트들을 지원하고 있다. 이번 캠페인 역시 전 세계 관객들을 연결해 아티스트와의 유대감을 한층 강화할 것으로 기대된다.#HOS_TOUR 캠페인은 다양하고 새로운 독점 콘텐츠로 구성되어 있다. 이용자는 틱톡에서 ‘j-hope,' ‘HOPE ON THE STAGE’ 등 관련 키워드를 검색해 틱톡 앱에서 해당 캠페인 페이지로 진입할 수 있다. 한정된 기간 동안 적용되는 두 개의 독점 프로필 프레임을 획득하는 미션도 있다. 모든 미션에 성공하면 특별한 리워드는 물론 틱톡에서만 공개되는 공연 리허설 및 백스테이지 독점 영상 등도 즐길 수 있다.제이홉은 "솔로로서 진행하는 첫 월드 투어를 틱톡과 함께 할 수 있어 기쁘다. 해당 캠페인을 통해 여러분이 어디에 계시든 저와 함께 투어 'HOPE ON THE STAGE'를 같이 즐겨주셨으면 좋겠다"며, "여러분이 좋아하실만한 선물도 준비되어 있으니 많이 참여해달라"고 캠페인에 대한 기대를 전했다.이번 캠페인에 앞서 틱톡은 제이홉의 새로운 싱글 음원의 일부를 독점 공개하기도 했다. 지난 3월 7일 공개된 ‘Sweet Dreams(feat. Miguel)’의 일부를 무려 일주일 앞선 2월 28일부터 독점 공개하고, 공개 전 해당 곡을 음원 플랫폼에 미리 저장할 수 있는 ‘프리 세이브(Pre-save)’ 기능을 지원한 바 있다.K-팝 장르는 틱톡에서 가장 빠르게 성장하는 음악 장르 중 하나로 부상했다. 2024년 틱톡에서 가장 많은 조회수를 기록한 글로벌 아티스트 10개 팀 중 무려 7팀이 K-팝 아티스트였다. #kpop 해시태그는 6,300만개의 동영상을 생성하고, 6,750억 동영상 조회수를 기록했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr