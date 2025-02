/ 사진=텐아시아DB

배우 장나라가 ‘SBS 스페셜’- 푸드 다큐멘터리 2부작 'THE 빵'에서 본인만의 베이커리를 오픈한다.'다시 태어나면 빵집 사장이 되고 싶다'라고 할 만큼 남다른 빵 사랑을 자랑해 온 배우 장나라는 이번 다큐멘터리를 통해 '빵집 사장'으로 변신해 달콤하고, 매혹적인 빵의 세계로 시청자를 초대 한다.그녀가 어린 시절 기념일에만 맛볼 수 있었다는 ‘추억의 버터크림 케이크’부터 4시간을 넘게 기다려야만 구할 수 있는 ‘가장 핫한 빵’까지 다채로운 빵 제작기로 세대 공감을 자아낼 예정이다.특히 오랜 취미로 홈베이킹을 즐겨온 장나라는 방송 최초로 직접 빵을 반죽하고 오븐에서 구워내는 모습을 선보인다. 또한 그녀는 색다른 아이디어로 탄생 시킨 ‘장나라표 시그니처 케이크’ '눈 나라에 사는 토끼'의 레시피를 전격 공개할 예정이라 하여 궁금증을 자아내고 있다.지금도 그녀는 일하다 육체적, 정신적으로 힘들 때면 먹음직스럽고 예쁜 케이크를 보며 눈물을 뚝뚝 흘리면서 자기 위로와 힐링을 하고 있다. 최근에는 우연히 마주친 블루베리 크럼블 케이크에 큰 감동을 받아 그 순간을 잊을 수가 없다고 한다.배우 장나라가 내래이션까지 맡은 'THE 빵'은 1부 ‘솔드아웃’, 2부 ‘시그니처’로 2부작으로 방송된다. 빵에 진심인 그녀의 시선으로 문화와 트렌드를 이끌어온 빵의 속사정을 탐구하고, 개성 넘치는 빵으로 사람들의 발길을 사로잡고 있는 대한민국 제빵사들의 고군분투 이야기를 전한다.SBS 스페셜 'THE 빵' 1부 ‘솔드아웃’ 편은 2월 11일 화요일 밤 10시 20분에 방송 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr