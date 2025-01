[사진 = nCH 엔터테인먼트 제공]

그룹 엔싸인의 첫 아레나 콘서트를 라이브 앨범으로 다시 만난다.엔싸인은 30일 오후 6시 '엔싸인 1st ARENA CONCERT BIRTH OF COSMO(엔싸인 첫 번째 아레나 콘서트 버스 오브 코스모)' 라이브 앨범을 발매한다.'엔싸인 1st ARENA CONCERT BIRTH OF COSMO'는 엔싸인이 지난 2023년 11월 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 개최한 첫 번째 아레나 콘서트 'BIRTH OF COSMO(버스 오브 오스모)'의 감동을 재현한 라이브 앨범이다. 엔싸인은 당시 이틀간 총 3회 공연으로 2만 4천여 명의 관객을 열광시키며 대형 신인의 존재감을 빛냈다.이번 앨범에는 130명의 댄서와 함께 화려한 무대를 꾸며 감탄을 자아낸 '웜홀 (Wormhole: New Track)' 록 버전과 팬들의 많은 사랑을 받은 'BOUNCE!(바운스!)', 'Salty(솔티)', 'Beautiful(뷰티풀)'을 비롯해 엔싸인만의 색깔로 재해석한 '쏘리 쏘리 (Sorry, Sorry)', 'Lucifer(루시퍼)', 'Rising Sun (순수)' 등 다채로운 커버곡들이 수록돼 콘서트 현장의 생생한 감동을 다시금 느낄 수 있다.특히 앞서 오프라인에서만 발매한 라이브 앨범에 수록된 보너스 트랙 '꼭 안아줄래요 (Hold Me Tight)'도 만나볼 수 있어 팬들에게는 더욱 반가운 선물이 될 전망이다.엔싸인은 최근 세 번째 미니앨범 'Love Potion(러브 포션)' 활동을 성공리에 마쳤다. 엔싸인은 발매와 동시에 일본 아이튠즈 종합앨범 차트와 톱송 차트 1위를 차지했고, 국내 음원 사이트 벅스 실시간 차트 1위, 국내 주요 음반 차트인 한터차트의 주간 앨범 판매 1위를 기록하며 커리어 하이를 달성했다. 또한 타이틀곡 'Love Potion (백일몽; 白日夢)(러브 포션)'으로는 '뮤직뱅크'에서 데뷔 첫 1위를 차지하며 한 단계 성장을 증명했다.엔싸인은 지난해 11월 막을 올린 '엔싸인 Japan Tour [EVERBLUE](엔싸인 재팬 투어 [에버블루])'를 활발히 진행 중이다. 연속 매진을 기록한 도쿄, 오사카, 나고야 공연에 이어 오는 2월 11일 센다이에서 마지막 공연을 펼칠 예정이다.한편 엔싸인의 '엔싸인 1st ARENA CONCERT BIRTH OF COSMO' 라이브 앨범은 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr