/사진 = 권진아, ‘MZ the X project’ 제공

가수 권진아가 김건모의 명곡 ‘핑계’를 아련한 이별 감성으로 재해석한다.권진아는 오는 2월 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 신규 음악 프로젝트 ‘MZ the X Project’의 첫 번째 음원 ‘핑계’를 발매한다.최근 권진아는 ‘2025 어썸스테이지’ 공연 무대에 올라 ‘핑계’를 라이브로 짧게 들려준 바 있다. 익숙한 원곡과는 다른 권진아의 아련하면서 섬세한 보컬이 차분한 멜로디와 어우러져 현장 관객들의 호평을 자아냈다.권진아만의 매력적인 감성으로 탄생한 2025년 버전 ‘핑계’가 ‘MZ the X Project’의 포문을 열며, 세대 불문 리스너들에게 향수와 울림을 선사할 전망이다.‘MZ the X Project’는 M세대의 추억과 Z세대의 트렌드를 결합한 특별한 리메이크 시리즈를 선보이는 음악 프로젝트다. 첫 주자로 참여한 권진아는 지난 1993년 발매된 김건모의 정규 2집 수록곡이자 대표곡 ‘핑계’를 정식 리메이크한다.특히 권진아는 레게 리듬으로 흥겨운 분위기를 자아내는 원곡과 달리 그 이면의 이별 이야기에 초점을 맞춰 자신만의 재해석을 선보인다. 권진아 특유의 소울풀한 목소리는 곡에 새로운 서사와 감상 포인트를 더할 예정이다.권진아가 가창에 참여한 ‘MZ the X Project’ Part.1 ‘핑계’는 오는 2월 2일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr