그룹 (여자)아이들 민니/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 (여자)아이들 민니/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 (여자)아이들 민니/사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 (여자)아이들의 민니가 내면의 이야기들을 꺼내놓는다.민니는 21일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 미니 앨범 'HER'를 공개하고 본격적인 솔로 활동에 나선다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡 'HER', 선공개곡 'Blind Eyes Red'를 비롯해 'Drive U Crazy (Feat. YUQI ((G)I-DLE))', 'Cherry Sky', 'Valentine’s Dream', '익숙해 (It’s Okay)', 'Obsession (Feat. TEN of WayV)' 등 총 7곡이 수록된다.민니는 이번 앨범에서 전곡 작곡, 작사에 참여해 자신의 다양한 모습에서 시작되는 폭넓은 음악을 선사하며 아티스트로서 한 걸음 더 나아간다.그동안 민니는 (여자)아이들의 곡에도 작사, 작곡에 참여하며 능력을 인정받아 왔다. 이에 걸맞게 민니는 총 7곡에 이르는 첫 미니 앨범 'HER' 전곡을 자작곡으로 구성해 더욱 성숙해진 음악적 스펙트럼을 보여줄 예정이다. 특히 타이틀곡 'HER'은 무대 위 아티스트로서의 민니, 대중이 바라보는 민니 등 '민니'에 대한 다양한 이미지 속의 솔직한 내면을 표현했다. 민니는 자신을 제3자인 'HER'로 표현해 'I am my own muse'라는 특별한 메시지를 전달하며 솔로 아티스트로서 성장을 알린다.'HER'은 민니가 다양한 아티스트들이 함께 호흡을 맞추며 탄생한 앨범이다. 타이틀곡 'HER'에는 BIG Naughty (서동현)가 민니와 함께 작사에 참여해 곡의 완성도를 높였다. 이 외에도 수록곡 'Obsession (Feat. TEN of WayV)'은 같은 태국 출신 WayV의 텐이 피처링으로 참여해 새로운 시너지의 발산을 예고했다. 또한 중저음의 매력적인 보이스가 민니의 몽환적인 보컬과 조화를 이루는 (여자)아이들의 우기까지 'Drive U Crazy (Feat. YUQI ((G)I-DLE))'에 피처링으로 지원사격에 나서며 기대를 끌어올렸다.'HER'는 낯선 시선으로 자신을 바라보는 민니의 모습을 표현한 만큼 어느 때보다도 민니의 진솔한 이야기를 담았다. 앞서 공개된 코멘터리 필름은 감각적인 연출과 영상미로 음악 외에도 민니의 남다른 예술성을 보여줬다. 그뿐만 아니라 민니는 네 가지 버전의 콘셉트 포토를 통해 자신의 내면에 있는 본연의 모습을 표현하며 '자화상'이라는 주제를 전했다. 'HER' 뮤직비디오 티저에서는 민니가 사랑스럽거나 카리스마 넘치는 민니로 일인 다역을 연기하며 본편의 궁금증을 자극했다.한편, 민니의 첫 번째 미니 앨범 'HER'은 21일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개되고, 22일 음반으로도 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr