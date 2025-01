사진 제공: 키트베러

가수 sihov, 수조, Kaiːun, Eclectek가 금주 ‘위클리 키트앨범’에 올랐다.키트베러(KiTbetter) 측은 오늘(10일) 1월 2주 차 ‘위클리 키트앨범(Weekly KiTalbum)’ 주인공들을 공개했다.‘위클리 키트앨범(Weekly KiTalbum)’은 아티스트의 비용 부담 없는 쉽고 빠른 키트앨범 제작, 출시 서비스인 키트스튜디오로 출시된 국내외 키트앨범 중 매주 다섯 장의 앨범을 선정해 발표하는 프로모션으로, 스마트 기기용 실물 음반인 키트앨범을 제작, 서비스하는 키트베러(KiTbetter)에서 제공한다.1월 2주차 위클리 키트앨범으로는 sihov, 수조, Kaiːun, Eclectek이 선정됐다.이번 주 위클리 키트앨범 1위에는 sihov의 싱글 ‘HIDE$SEEK (feat. Dopein)’가 올랐다. sihov는 지난해 데뷔해 ‘Down the city’, ‘GOOD2U’ 등을 발매하며 활발하게 활동 중인 아티스트이자 프로듀서다. 특히 R&B 스타일의 다양한 곡을 발매하고 있으며, 지난해 발매한 싱글 ‘tell me’과 ‘GOOD2U’는 인도네시아 아티스트 Moneva와 협업하고 그 밖에도 어텀, MORE 등 많은 아티스트들과 작업을 이어오고 있다. 위클리 키트앨범에 선정된 싱글 ‘HIDE$SEEK’는 치명적인 사랑을 노래해 sihov만의 감각적인 사운드를 감상할 수 있다.2위는 아티스트 수조의 두 번째 미니 앨범 ‘A New Winter Tale’이 선정됐다. ‘비가 오는 날 만나’, ‘공중그네’ 등 꾸준히 싱글을 발매하며 왕성한 활동을 이어오고 있는 수조는 맑은 음색과 특유의 밴드 사운드로 많은 사랑을 받고 있다. 특히 이번에 발매한 미니 앨범은 겨울이라는 계절을 통해 다양한 감정을 탐구, 특히 타이틀곡인 ‘파도’는 주변 사람들이 건네는 응원으로 일어날 수 있었던 것처럼 자신 또한 누군가에게 그런 사람이 되고 싶다는 메시지를 담아 눈길을 끈다.3위는 프로듀서 Kaiːun의 정규 앨범 ‘Devourer’가 선정됐다. ‘Devourer’는 다양한 장르들을 흡수하고 자신의 것으로 만드는 ‘포식자’가 되겠다는 포부를 담은 앨범으로, 일렉트로닉 장르 중 하나인 퓨처 베이스와 그 밖에 다양한 장르를 적절히 혼합해 유니크한 사운드를 구현했다. 자신에 대한 탐구와 상대방을 향한 호기심 등 다양한 과정을 지나 동명의 타이틀곡인 ‘Devourer’를 통해 마침내 세상에 모든 것을 알게 된 ‘포식자’의 탄생을 알리는 스토리텔링 또한 매력적이다.이번 주 마지막 위클리 키트앨범은 미국을 중심으로 활동 중인 Eclectek의 앨범 ‘A Very Hip Hop Christmas’다. 크리스마스는 물론, 연말연시의 설렘을 담은 이 앨범은 우리에게 친숙한 시즌 송 특유의 사운드를 벗어나 힙합 비트와 믹스한 독특한 사운드가 인상적이다. 모든 트랙이 Instrumental로 구성됐으며, 일상 속 BGM으로 활용하기 좋은 트랙들이 수록됐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr