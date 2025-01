킥플립/ 사진 제공=JYP

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 신인 보이그룹 킥플립(KickFlip)이 오는 20일 첫 미니 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇!)을 발매하고 정식 데뷔한다.JYP는 6일 킥플립 공식 SNS 채널을 통해 멤버들 프로필 이미지와 앨범 스케줄러를 오픈하고 정식 데뷔 소식을 전했다. 이에 따르면 킥플립은 계훈-아마루-동화-주왕-민제-케이주-동현 총 일곱 멤버로 구성됐고, 1월 20일 오후 6시 첫 번째 미니 앨범 'Flip it, Kick it!'을 발표한다.이들은 본격 데뷔에 앞서 이날 0시 'Flip it, Kick it!'의 수록곡 '응 그래' 뮤직비디오 풀버전을 선공개한 데 이어 7일 선공개곡 뮤비 포토와 안무 연습 영상, 8일~9일 인트로덕션 필름, 10일~14일 콘셉트 포토, 15일 트랙리스트 포스터와 트랙 비디오, 16일~17일 뮤비 티저 등 알찬 티징 콘텐츠를 순차 선보인다. 데뷔 당일인 20일에는 오후 7시 Mnet M2 데뷔쇼, 오후 9시 데뷔 쇼케이스가 예정됐다. 데뷔 신고식을 치르고 오는 25일부터 2월 2일까지 총 9일간 서울 영등포구 더현대 서울에서 데뷔 팝업을 진행할 예정이다.선공개곡 '응 그래' 뮤비는 계훈이 스케이트보드를 타다 넘어지는 익살스러운 장면으로 시작된다. 자유롭게 춤추고 뛰어노는 계훈-아마루-동화-주왕-민제-케이주-동현은 바라만 봐도 기분 좋은 에너지를 발산했고, 노랫말로 이뤄진 타이포그래피와 톡톡 튀는 영상미가 보는 재미를 더했다. '응 그래'는 듣기 싫은 잔소리를 유쾌, 상쾌, 통쾌하게 받아치는 가사가 특징으로 '뻔한 잔소리 따위 신경 안 쓰고 내 갈 길 간다'는 메시지를 유머러스하게 표현했다.팀명 '킥플립'이 발끝으로 보드를 360도 회전시키는 고난도 기술을 뜻하는 만큼 JYP의 새 얼굴이 된 계훈-아마루-동화-주왕-민제-케이주-동현은 보드를 한 바퀴 돌려 앞으로 나아가는 것처럼 기존의 것에 얽매이지 않고 새롭게 활약하겠다는 포부와 함께 가요계 첫 발을 내디딘다.킥플립(계훈-아마루-동화-주왕-민제-케이주-동현)의 데뷔 앨범 'Flip it, Kick it!'은 오는 20일 오후 6시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr