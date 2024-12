사진 = 스타쉽엔터테인먼트

가수 케이윌(K. will)이 앙코르 콘서트를 열고 팬들과 만난다.케이윌은 24일과 25일 양일간 서울 연세대학교 대강당에서 2024 케이윌 앵콜 콘서트 '올 더 웨이 : 크리스마스 에디션(All The Way : Christmas Edition)'를 개최한다.'올 더 웨이 : 크리스마스 에디션'은 케이윌이 지난 10월 서울에 이어 11월 부산에서 진행한 콘서트 '올 더 웨이'의 연장선으로, 더욱 많은 팬들과 호흡하고자 이번 앙코르 콘서트를 추가했다. 본 2회차 콘서트는 '퍼펙트 매진'을 시키며 그의 뜨거운 인기를 입증했다.앞서 개최된 서울과 부산 콘서트와는 또 다른 즐거움과 감동을 주기 위해 만반의 준비를 끝냈다. 이번 서울 앙코르 콘서트에서 케이윌은 크리스마스 시즌에 맞게 열리는 만큼, 겨울에 어울리는 곡들로 세트리스트, 라이브 실력 등 다양한 요소들로 오감을 만족시킬 예정이다.특히 팬들의 성원에 힘입어 앙코르 콘서트를 개최하는 가운데, 케이윌은 웰메이드 공연을 선보이기 위해 콘서트 기획을 비롯해 콘셉트 등 공연 준비에 남다른 애정을 쏟았다는 후문이다. '명품 보컬리스트' 케이윌은 관객들의 공감대를 자극하는 히트곡들로 공연을 꾸미며 팬들과 잊지 못할 연말을 장식할 전망이다.한편, 많은 팬들이 기다려온 케이윌의 서울 앙코르 콘서트 '올 더 웨이 : 크리스마스 에디션(All The Way : Christmas Edition)'는 오늘(24일)을 시작으로 25일까지 연세대학교 대강당에서 개최된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr