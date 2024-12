사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스 나연의 솔로 데뷔곡 'POP!'(팝!) 퍼포먼스 비디오 유튜브 1억 뷰 돌파와 더불어 그룹의 연말 글로벌 활약이 주목받고 있다.2022년 6월 28일 공개된 나연의 첫 솔로 미니 앨범 'IM NAYEON'(아이엠 나연) 타이틀곡 'POP!' 퍼포먼스 비디오는 지난 19일 오후 12시경 유튜브 조회 수 1억 회를 돌파했다. 이에 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 축하 이미지를 게재하고 커다란 애정을 보내준 팬들에게 감사 인사를 전했다.'POP!' 퍼포먼스 비디오는 중독성 강한 멜로디와 어우러지는 나연의 상큼 발랄한 매력, 시원시원한 춤선이 기분 좋은 에너지를 선사해 유튜브 2억 뷰를 돌파한 뮤직비디오와 함께 사랑받았다. 나연의 호기록과 더불어 트와이스 역시 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 'SET ME FREE'(셋 미 프리)까지 18편의 활동곡, 4편의 일본 발표곡과 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈), 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈)까지 총 24편의 뮤비가 억대 조회 수를 기록해 전 세계 여성 그룹 중 '1억 뷰 이상 뮤비 최다 보유' 타이틀을 수성하고 있다.나연은 올해 6월 미니 2집 'NA'(나)를 통해 솔로 데뷔작과는 색다른 매력으로 이목을 집중시켰다. 타이틀곡 'ABCD'(에이비씨디)는 당당하고 힙한 에너지로 나연의 다채로운 면모를 보여줬고, 해당 앨범은 6월 29일 자 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 7위에 오르며 미니 1집 'IM NAYEON'에 이어 두 작품이 연속 톱 10에 진입해 솔로 아티스트로서 저력을 드러냈다.'글로벌 최정상 걸그룹' 트와이스의 연말 활약에도 관심이 모인다. 이들은 지난 18일(이하 현지시간) 미국 빌보드 연말 결산 일환으로 빌보드 박스스코어에서 발표한 '2024년 K팝 아티스트 투어 수익 톱 10' 5위에 올랐다. 이는 K팝 여성 아티스트 중 최고 순위로써 올해 다섯 번째 월드투어 'TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE''('레디 투 비') 일환 라스베이거스 얼리전트 스타디움, 가나가와 닛산 스타디움 등 세계 각지의 초대형 스타디움 공연으로 팬심을 사로잡은 트와이스의 글로벌 인기를 재입증했다.12월 6일 발매한 미니 14집 'STRATEGY'(스트래티지)로는 12월 21일 자 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 4위에 올라 2021년 미니 10집 'Taste of Love'(테이스트 오브 러브)부터 6개 앨범을 연속으로 '빌보드 200' 톱 10에 안착시키고 'K팝 걸그룹 최다 톱 10' 기록을 이어갔다. 12월 31일에는 일본 대표 연말 특집 방송 NHK 제75회 '홍백가합전'에 통산 다섯 번째 출연한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr