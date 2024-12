그룹 에이티즈/사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈는 지난 13일(현지 시간) 영국 오피셜 차트에서 미니 11집 '골든 아워 : 파트 2(GOLDEN HOUR : Part. 2)'로 '오피셜 스코티시 앨범 차트' 92위에 랭크됐다. 에이티즈의 미니 11집은 영국 오피셜 차트에 발매 첫 주(11월 22일 자)에 이름을 올린 이래로 4주 내내 활약 중이다.이와 함께 미국 빌보드에서도 4주 연속 차트인하며, 세계적인 양대 음악 차트에서 '월드클래스 아티스트'로서 위엄을 입증했다. 17일(현지 시간) 미국 빌보드의 최신 차트(12월 21일 자)에 따르면, 미니 11집은 '월드 앨범' 차트 4위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 차트 20위, '톱 앨범 세일즈' 차트 28위에 랭크됐다. 또한 미니 11집 타이틀곡 '아이스 온 마이 티스(Ice On My Teeth)'는 '월드 디지털 송 세일즈' 차트에서 전주 대비 6계단 상승한 3위를 기록하며 역주행하는 등 식을 줄 모르는 인기를 자랑하고 있다.더불어 미국 빌보드가 13일(현지 시간) 발표한 2024년 연말 결산 차트에 따르면, 에이티즈는 '월드 앨범 아티스트' 차트 4위, '톱 앨범 세일즈 아티스트' 차트 4위에 등극한 것을 비롯 '월드 앨범' 차트에서는 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP. FIN : WILL)'로 6위, '톱 앨범 세일즈' 차트에서도 정규 2집이 17위, 미니 10집 '골든 아워 : 파트 1(GOLDEN HOUR : Part. 1)'이 19위를 거머쥐는 저력을 과시했다. 이 밖에도 '월드 앨범 임프린트' 차트에서는 에이티즈의 소속사인 KQ엔터테인먼트가 5위를 차지했다.이러한 미니 11집의 장기 흥행에 힘입은 에이티즈는 17일 오후 공식 유튜브 채널을 통해 앨범 수록곡 '이너프(Enough)' 스페셜 클립을 공개하기도 했다. 팬들의 성원에 보답하는 마음을 그려낸 이 영상은 무대 아래 멤버들의 모습이 담겨있어 보고 듣는 재미를 더했다.이처럼 에이티즈는 미니 11집을 통해 연일 높은 성과를 거두며 뜻깊은 연말을 보내고 있는 가운데 '2024 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 인 재팬(2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN)', '2024 SBS 가요대전', '2024 MBC 가요대제전 WANNABE'에 출연을 앞두고 있다. 지상파 방송 3사 연말 가요제에서 '톱 퍼포머'로서의 진면모를 선보일 에이티즈는 2024년의 마지막까지 뜨겁게 달굴 전망이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr