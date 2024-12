뮤지

가수 뮤지가 다가오는 크리스마스를 맞아 새 싱글 ‘White Christmas For You’(화이트 크리스마스 포 유)를 발매했다.소속사 브랜뉴뮤직은 지난 13일 오후, 공식 SNS 채널들을 통해 뮤지의 신곡 ‘White Christmas For You’의 온라인 커버 이미지를 공개하며 발매 소식을 전한 바 있다.공개된 이미지에는 눈이 소복이 쌓인 아늑한 집 굴뚝 위로 피어오르는 연기가‘White Christmas For You’라는 글씨를 만들어내며 따뜻한 분위기를 담아냈다.지난 15일 발매된 뮤지의 새 싱글 ‘White Christmas For You’는 가수 인순이가 발표했던 동명의 곡을 뮤지만의 감성으로 재해석한 곡이다. 옛 연인과 함께 보냈던 크리스마스를 떠올리며 떠난 사람을 향한 그리움과 애틋함, 그 사람의 행복을 바라는 마음을 고스란히 담았다.특히, 이번 곡은 재즈 피아니스트이자 프로듀서로 활동 중인 윤석철의 감미로운 피아노 선율과 화려한 색소폰 연주가 더해져 음악적 완성도를 더욱 높였다.UV 활동은 물론 솔로 아티스트로도 눈부신 활약을 이어가고 있는 뮤지는 그동안 장르의 경계를 넘나드는 독보적인 음악 세계를 구축해 왔다. 그만큼 그가 이번에 새롭게 선보인 캐럴도 많은 음악 팬들의 관심이 집중되고 있다.한편, 뮤지의 신곡 ‘White Christmas For You’는 현재 각종 온라인 음원 사이트들에서 감상할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr