사진 제공=JYP

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 전통과 현대의 조화를 담은 새 앨범 '合 (HOP)'(합 (합)) 발매 기념 팝업 스토어를 개최한다.스트레이 키즈는 14일부터 22일까지 총 9일간 서울 종로구 휘겸재에서 새로운 형식의 앨범 SKZHOP HIPTAPE의 첫 번째 작품 '合 (HOP)' 발매 기념 팝업 스토어 'Stray Kids '合 (HOP)' POP-UP STORE'를 진행한다.이번 팝업 스토어는 신곡 'Walkin On Water'(워킨 온 워터) 뮤직비디오 속 분위기를 담고 있다. 한옥 공간에 차량, 스피커 등 오브제를 조화롭게 배치하여 전통과 현대가 어우러진 독창적 분위기를 살렸다. 특히 서울특별시 민속문화재로 지정된 개량한옥 휘겸재에서 열리는 만큼 의미를 더한다.여기에 새 앨범 콘셉트를 입힌 미니 폴딩 포토, 리무버블 스티커, 후드 집업, 그리고 연말 분위기가 돋보이는 스키주 쿠션 키링(SKZOO CUSHION KEYRING) 등 9종의 공식 MD를 선보인다. 모든 입장객에게는 로고 핫팩이 제공되며, 앨범과 MD 구매 및 체험형 이벤트를 통해 다양한 특전을 만나볼 수 있다.타이머를 작동해 목표한 시간을 맞추는 '타켓 더 타임'(TARGET THE TIME)과 같은 게임형 미션, 스트레이 키즈 멤버들의 음성을 들을 수 있는 '시크릿 링 부스'(SECRET RING BOOTH) 등 다채로운 프로그램이 관람객의 흥미를 높일 예정이다. 또 팬들이 전하는 연말 소감과 메시지로 장식하는 트리 '합 트리'(HOP(E) TREE)와 기념 사진을 촬영할 수 있는 포토존 등도 마련했다.해당 팝업 스토어에 관한 자세한 내용은 스트레이 키즈 공식 SNS 채널과 JYP SHOP OFFICIAL 공식 채널, 팝업 스토어 인포페이지에서 확인 가능하다.스트레이 키즈는 지난 13일 SKZHOP HIPTAPE '合 (HOP)'과 타이틀곡 'Walkin On Water'를 정식 발매하고 국내외 팬심을 뜨겁게 달구고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr