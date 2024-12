'BYOB' NS윤지/ 사진 제공=JohnMaat

'BYOB' NS윤지/ 사진 제공=JohnMaat

가수 겸 배우 NS윤지(김윤지)가 글로벌 K-푸드 토크쇼에 출연해 다양한 이야기를 나눈다.유튜브 채널 'JohnMaat'은 13일 오전 10시, NS윤지가 게스트로 출연하는 'BYOB'의 열한 번째 에피소드를 공개한다.이날 NS윤지는 넷플릭스 영화 '리프트: 비행기를 털어라' 주연으로 캐스팅되며 할리우드에 진출한 후일담을 전한다. 오디션 준비 과정은 물론 영화 촬영 에피소드 등을 털어놓으며 할리우드에 먼저 진출한 MC 박준형과 공감대를 형성한다.뿐만 아니라 NS윤지는 지난 7월 득녀 소식과 함께 출산 후 다이어트 비법을 대공개한다. 특히, NS윤지는 중독성 강한 안무로 재조명받았던 대표곡 'If You Love Me (feat. Jay Park)'의 챌린지 안무를 선보이며 K-포차를 뜨겁게 달굴 전망이다.'BYOB'는 박준형과 브라이언이 K-포차의 주인이 되어 게스트를 초대, 포장마차 요리를 즐기며 영어로 취중 진담을 나누는 글로벌 K-푸드 토크쇼다. K-포차의 편안한 분위기 속 진행되는 먹방과 토크는 물론 K-매운맛을 알리는 '핫 챌린지' 등의 코너로 글로벌 구독자들의 큰 호응을 이끌고 있다.NS윤지가 출연하는 'BYOB'의 열한 번째 에피소드는 이날 오전 10시 유튜브 채널 'JohnMaat'을 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr