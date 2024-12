그룹 여자친구/사진 제공 = 딩고

그룹 여자친구(GFRIEND, 소원, 예린, 은하, 유주, 신비, 엄지)가 완전체로 '킬링 보이스'에 떴다.딩고 뮤직은 지난 10일 오후 7시 공식 유튜브 채널을 통해 여자친구의 '킬링 보이스' 영상을 공개했다.공개된 영상에서 "저희가 데뷔 10주년을 맞았다"라고 설렘 가득한 인사를 전한 여자친구는 "오랜만에 '킬링 보이스'로 인사드리게 됐다. 명곡이 워낙 많은 팀이라 많이 준비했으니까 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"라고 덧붙이며 기대감을 높였다.여자친구는 "여자친구의 시작"이라는 코멘트와 더불어 2015년 발매한 데뷔곡 '유리구슬(Glass Bead)'을 열창하며 '킬링 보이스'의 활기찬 포문을 열었다.이어 '오늘부터 우리는(Me Gustas Tu)', '너 그리고 나(NAVILLERA)', '교차로(Crossroads)', 'Apple', 'MAGO', 'FLOWER', 'FINGERTIP', 'Three Of Cups', '여름비(SUMMER RAIN)', 'RAINBOW', '시간을 달려서(Rough)', 'Here We Are', '밤(Time for the moon night)', '지금 만나러 갑니다(Eclipse)'까지, 음원 차트를 강타한 수많은 명곡들을 연달아 선보이며 맑고 청아한 음색과 흔들림 없는 가창력을 뽐냈다.여자친구는 오직 '킬링 보이스'에서만 만나볼 수 있는 히트곡 메들리를 통해 '믿고 듣는 그룹' 진가를 재차 입증했다. "2025년 1월 저희가 드디어 여러분을 만나러 간다. 10주년을 맞이한 여자친구 많이 기대해 주시기 바란다"라며 재결합의 기쁨을 드러냈고, 환한 웃음과 함께 양손을 흔들어 인사하며 '킬링 보이스'를 마무리했다.내년 1월 데뷔 10주년을 맞이하는 여자친구는 팬들에게 소중한 추억을 선물하고 싶다는 바람으로 다시 뭉쳤다. 1월 13일 오후 6시 스페셜 앨범 'Season of Memories'를 발매하며, 일주일 전인 6일 정오 앨범에 수록된 신곡을 선공개한다. 또한 1월 18일과 19일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 '여자친구 10주년 'GFRIEND 10th Anniversary 'Season of Memories''도 개최한다.'킬링 보이스'는 아티스트들이 직접 선정한 세트리스트로 모든 이들을 '킬링'하는 '보이스'를 라이브로 생생하게 즐길 수 있는 콘텐츠로, 앞서 아이유, 마마무, 성시경, 태연, 카라, 세븐틴, 비투비, 엑소, 악뮤 등 다양한 장르의 아티스트들이 출연해 음악 팬들의 뜨거운 지지를 받았다.특히 아이유는 딩고 콘텐츠 사상 첫 6600만 뷰를 달성했고, 태연은 조회수 4600만 뷰를 돌파하며 '2022년 유튜브 국내 최고 인기 동영상' 2위에 등극했다. 악뮤 역시 2400만 뷰를 돌파하며 '2023년 유튜브 국내 최고 인기 동영상' 2위를 기록하는 등 막강한 콘텐츠 파워를 지속적으로 입증하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr