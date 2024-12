/사진 = 원헌드레드

원헌드레드 레이블의 따뜻한 연말 선물이 공개된다.글로벌 프로듀싱 회사 원헌드레드 레이블은 오늘(2일) 자정 공식 SNS 채널을 통해 소속 아티스트가 함께하는 윈터 스페셜 싱글 'The Last Christmas'(더 라스트 크리스마스)의 커밍순 티저를 오픈하고 발매 소식을 전했다.공개된 이미지에는 신곡의 제목인 'The Last Christmas'를 트리 모양으로 형상화한 타이포그래피 디자인이 눈길을 끈다. 반짝이는 불빛과 루돌프 그림을 활용해 설렘 가득한 크리스마스 분위기를 살려 기대감을 고조시킨다.이번 'The Last Christmas'는 지난 한 해 소속 아티스트를 향한 무한한 사랑과 응원에 보답하는 감사의 마음을 담아 제작됐다. 이승기를 시작으로 태민, 백현, 첸, 시우민, 하성운, 비비지, 이무진, 비오, 배드빌런 등 원헌드레드 레이블의 대표 아티스트들이 따뜻한 마음을 전하기 위해 힘을 모았다.올 한 해 원헌드레드 레이블 소속 아티스트들은 따로 또 같이 연예계 전방위에서 활동을 이어왔다. 앨범 발매를 시작으로 각종 콘서트와 영화, 예능 등 방송에서도 활약한 것은 물론 서로의 앨범 피처링과 다양한 챌린지에 참여해 힘을 더하며 훈훈함을 이어왔다. 여기에 이번 'The Last Christmas'로 글로벌 팬들에게 미리 크리스마스 선물을 전하며 올 연말을 뜻깊게 마무리할 예정이다.이렇게 따스한 온기를 담아 완성된 이번 윈터 스페셜 싱글 'The Last Christmas'는 오는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.한편, 원헌드레드는 빅플래닛메이드엔터, INB100, 밀리언마켓의 모회사로 프로듀싱과 콘텐츠 관련 인재를 영입하고, 국내외 유수의 아티스트 및 크리에이터의 영입 및 협업을 통해 양질의 K-콘텐츠를 선보이고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr